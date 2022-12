Indie míří na ekonomické výsluní, pomáhá i 100 miliard dolarů od migrantů

Indie se do konce desetiletí může stát třetí největší ekonomikou světa, předstihne Japonsko a Německo. Myslí si to analytici společností S&P Global a Morgan Stanley. V růstu ji podporují i peníze, které do země plynou od Indů žijících v zahraničí.