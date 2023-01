Japonskému pracovníkovi zvýšili mzdu poprvé po 20 letech, inflace je ale vyšší

Masami Fudžino, čtyřiapadesátiletý Japonec, se dočkal prvního zvýšení mzdy po dvaceti letech. Fudžino pracuje pro stěhovací firmu a ve stavebnictví, to ale stále není dost na to, aby si mohl v restauracích McDonald’s dopřávat hamburgery stejně jako dřív. Inflace v Japonsku aktuálně dosahuje čtyř procent a je tak nejvyšší za posledních 41 let.