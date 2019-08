Peking by to popudilo. Alibaba odložila vstup na hongkongskou burzu

Akcie až za 15 miliard amerických dolarů (skoro 349 miliard Kč) chtěla Alibaba v Hongkongu nabídnout koncem srpna. Nový termín společnost zatím nestanovila, uvedl jeden ze zdrojů agentury Reuters. Podle něj by to však mohlo být už v říjnu, až se zmírní politické napětí a podmínky na trhu budou příznivější.

O odkladu rozhodlo vedení Alibaby minulý týden. Poloautonomní čínský region Hongkong totiž čelí největší politické krizi za desítky let. Demonstrace, které trvají již 11 týdnů, začaly jako protest proti kontroverznímu zákonu o vydávání podezřelých z trestných činů do pevninské Číny. Postupně však přerostly v úsilí o vyšší míru demokracie v tamním politickém systému.

Protesty provází násilí a zatýkání stovek lidí, které si vybírá svou daň i na tamní burze. Její index se v minulém týdnu propadl na sedmiměsíční minimum. Jeden ze zdrojů z prostředí společnosti Alibaba agentuře Reuters řekl, že by nyní bylo “velice nerozumné” nabídnout akcie na hongkongské burze. “Peking by určitě popudilo, kdybychom dali Hongkongu takto velký dárek, vzhledem k tomu co se děje ve městě,” uvedl.

Vstup na burzu odmítl i AB InBev

Společnost Alibaba v roce 2014 vstoupila na akciovou burzu v New Yorku. Z prodeje akcií v rámci primární veřejné nabídky (IPO) získala 25 miliard amerických dolarů, což znamenalo největší IPO na světě. Společnost si tehdy vybrala New York, protože se jí nepodařilo přesvědčit regulační orgány hongkongské burzy, aby jí schválily navrhovanou strukturu řízení firmy.

V jejím rámci má skupina nejvyšších manažerů kontrolu nad složením správní rady. Loni však regulátor tuto takzvanou duální akciovou strukturu u firem s akciemi na hongkongské burze schválil.

Odklad vstupu Alibaby na burzu v Hongkongu je pro tamní akciový trh velkým problémem. Burza v každoročním souboji o pozici globálního lídra zaostává za svými newyorskými rivaly. Minulý měsíc zrušil primární veřejnou nabídku akcií své asijsko-tichomořské divize Budweiser Brewing Company APAC na hongkongské burze největší světový pivovar Anheuser-Busch InBev.