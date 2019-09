Bublina brzy splaskne. Investor, který předpověděl krizi 2008, opět varuje

Problém je podle Burryho v tzv. pasivních investicích. Portfolia indexových fondů, do kterých lidé investují, totiž obsahují vedle silných hráčů i firmy, do nichž by se podle části investorů vůbec investovat nemělo.



Fondy nakupují ty akcie, které mají dobrou tržní hodnotu – čím vyšší je tedy hodnota akcií firmy, tím víc je fondy kupují. Tím, že fond akcie koupí, však ve výsledku navýší jejich hodnotu. Čím vyšší je hodnota, tím víc akcie dané firmy kupuje. Indexové fondy se tak mohou dostat do smyčky, která v podstatě pohání sama sebe.



Na rizika takových investic upozorňují mnozí analytici, informuje web Market Watch. Jen málo z nich však mluví o bublině. Burry ale tvrdí, že se smyčka kolem indexových fondů začíná utahovat.

„Čím déle to bude pokračovat, tím horší bude pád,“ uvedl pro agenturu Bloomberg. „V tomhle divadle je čím dál tím víc diváků,“ dodal.



Pasivní investice v současnosti podle televize CNBC tvoří více než polovinu všech pohybů na akciovém trhu. Celkový kapitál pasivních fondů se vyšplhal na 3 biliony dolarů (přes 69,5 bilionu korun). Někteří analytici zájem o ně označují za mánii.



Sázka na Japonsko

Podle Burryho současná situace nemůže dopadnout dobře. „Je to stejné, jako to, co vedlo ke krachu v roce 2008,“ řekl. Kdy přesně má ke splasknutí bubliny dojít, však neví.



Až to nastane, nejlépe na tom podle něj budou burzovní indexy v Japonsku. Na rozdíl od evropských či amerických trhů totiž tamní největší burzovně obchodovatelné fondy z velké části vlastní japonská centrální banka. Velká část tamních společností se navíc soustředí na vývoj moderních technologií, jimž Burry podle vlastních slov věří.



Michael Burry se proslavil díky svým aktivitám před poslední velkou finanční krizí. Tehdy správně odhadl, že dojde ke splasknutí tzv. hypoteční bubliny a na situaci vydělal svým klientům přes 2,5 miliardy dolarů (v současném kurzu přes 58 miliard korun).



Na základě jeho příběhu pak vznikla kniha Sázka na nejistotu, v originále The Big Short. Stejnojmenná filmová adaptace s Ryanem Goslingem v hlavní roli v roce 2016 získala Oscara za nejlepší adaptovaný scénář.