Čína vyhazuje z regálů boty Nike. Jejich designér podpořil hongkongské protesty

Čínský bojkot kolekce bot z dílny japonského designérského studia znovu připomněl politická rizika, jimž se vystavují západní firmy působící na čínském trhu. Poté, co studio Undercover japonského návrháře Juna Takahašiho zveřejnilo na Instagramu fotografii hongkongských demonstrantů opatřenou sloganem „no extradition to China“ (žádné vydávání do Číny), přestali Číňané jejich obuv prodávat.

Instagram je součástí řady internetových platforem, které čínská vláda blokuje. Příspěvek ale vyvolal odpor u čínských uživatelů, kteří cenzuru obcházejí (například pomocí VPN). Studio jej následně smazalo a označilo za „soukromý názor“ zveřejněný omylem, uvádějí Financial Times (FT).

Čínský maloobchodní prodejce YYSports podle deníku tvrdí, že od společnosti Nike obdržel „naléhavou výzvu“, což vedlo ke zrušení plánovaného uvedení bot Undercover 14. června. Další čínští prodejci boty z prodeje stáhli bez vysvětlení. Představitelé Nike situaci odmítli komentovat.

Kauza podle FT poukazuje na potíže nadnárodních firem ve snaze přizpůsobit se čínskému trhu tak, aby to spotřebitelé v liberálnějších zemích nevnímali jako ústupek autoritářskému režimu.

Například německá značka Mercedes-Benz se loni Číňanům dvakrát omluvila za to, že na svém účtu na Instagramu použila citát tibetského duchovního vůdce dalajlamy. Na amerického prodejce oblečení Gap se zase sesypala čínská kritika poté, co na tamní sociální síti Weibo nabízel trička s mapou Číny, která však neobsahovala území Tchajwanu a jižního Tibetu.

Nike však v posledních letech nebudí kontroverze pouze v Číně. Loni se tváří značky stal hráč amerického fotbalu Colin Kaepernick, jenž proslul tím, že si při hymně před zápasy klekal, čímž protestoval proti rasismu v USA. To však někteří Američané vnímali jako pohrdání vlajkou a na kampaň Nike reagovali pálením jejich produktů.

Na začátku letošního roku pak značka sklidila kritiku části muslimů za to, že logo na podrážce bot ze série Air Max 270 údajně připomíná arabský symbol pro Alláha.