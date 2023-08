Sankce se v Rusku projevují. Ropné firmě Gazprom Něfť klesl zisk o 43 procent

Tržby za duben až červen se snížily na 821,6 miliardy rublů z 835,8 miliardy rublů ve srovnatelném období loni.

Ruský energetický sektor je pod silným tlakem sankcí, které západní státy zavedly kvůli invazi ruských vojsk na Ukrajinu. Patří mezi ně cenové limity a embargo na nákup ruské ropy přepravované po moři. Těžbu a vývoz z Ruska však podpořil výrazný růst prodeje do Číny a do Indie, tedy do zemí, které jsou považovány za politicky blízké Rusku.

Za první pololetí firmě klesl čistý zisk o 40 procenta 304,41 miliardy rublů, tržby se snížily o 14,6 procenta na 1,55 bilionu rublů. Výsledky překonaly očekávání analytiků, kterých se dotazovala ruská agentura Interfax.

Přibližně o polovinu ve srovnání s loňským rokem ale klesly i zisky významných ropných společností ve světě. Loni kvůli ruské invazi na Ukrajinu prudce vzrostly ceny ropy a plynu, od té doby ale výrazně klesly.

Ruské firmy od zahájení ruské vojenské invaze na Ukrajinu, což bylo na konci loňského února, nezveřejňují výsledky hospodaření pravidelně. Společnost Gazprom Něfť loni výsledky hospodaření nezveřejnila, uvedla agentura Reuters.