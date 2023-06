Gazprom dává žoldákům miliony, boom soukromých armád je pro Kreml hrozbou

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 10 dní zdarma

Wagnerovcům vyrostla konkurence. Nejméně dva dobrovolnické prapory na Ukrajině sponzoruje ruská plynárenská společnost Gazprom, která do nich podle zjištění listu The Financial Times verbuje své zaměstnance. Boom soukromých milic sice může zacelit díry v ruské armádě, ale hrozí, že v případě válečné porážky bude jejich existence představovat ideální podmínky ke krvavému střetu mezi jednotlivými frakcemi režimu.