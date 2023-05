Poláci ženou Gazprom k arbitráži o miliardy zlotých za přerušení toku plynu

Společnost EuRoPol GAZ podle Sasina požaduje zhruba 850 milionů zlotých jako náhradu za neuhrazené pohledávky u Gazpromu z dřívějších let. Gazprom tyto pohledávky nemusel uhradit pod podmínkou, že bude přes Polsko dodávat plyn až do roku 2045 a že EuRoPol GAZ bude na přepravě těchto dodávek vydělávat.

„Plyn, který měl téct přes Polsko, neteče, takže má Polsko právo požadovat refundaci,“ uvedl Sasin. Dodal, že EuRoPol GAZ bude v rámci arbitráže požadovat rovněž přes pět miliard zlotých jako kompenzaci ušlých zisků z poplatků za přepravu plynu.

Gazprom loni v květnu oznámil přerušení dodávek plynu prostřednictvím plynovodu Jamal do Evropské unie. Zdůvodnil to ruskými sankcemi na firmu EuRoPol GAZ. Plynovod Jamal vede z Ruska přes Bělorusko a Polsko do Německa.