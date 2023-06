Rusko hodlá utáhnout kohouty plynu, příští rok mu končí smlouva s Ukrajinou

„Opravdu si neumím představit, jak by to mohlo být bilaterálně,“ řekl Haluščeno na otázku Financial Times, zda by Ukrajina po loňské invazi byla připravena dohodu s Moskvou znovu projednat. Dodal, že Ukrajina se připravuje na omezení dodávek.

Loňské rozhodnutí Moskvy snížit dodávky do Evropy vyvolalo energetickou krizi, zvýšilo inflaci a náklady na život po celém starém kontinentu. Plynovod přes Ukrajinu je jednou ze dvou tras, jimiž nadále ruský plyn teče, i když v omezeném objemu. Podle údajů konzultační společnosti ICIS tvořily v květnu dodávky ruského plynu přes Ukrajinu zhruba polovinu rakouského dovozu plynu a v případě Slovenska dokonce 95 procent dovozu.

Evropa je připravena

Evropa by měla být relativně připravena na další snížení dodávek, když se v minulosti na podobné snížení adaptovala omezením poptávky a nalezením alternativních cest dovozu, jako jsou dodávky zkapalněného zemního plynu (LNG), dodal ministr.

Evropská unie loni výrazně investovala do dovozu LNG a přijala nařízení na zvýšení skladovacích kapacit, aby odvrátila případný nedostatek plynu poté, co se dodávky ruského plynu do Evropy po invazi Moskvy na Ukrajinu snížily.

Bez tranzitní trasy přes Ukrajinu bude ruský plyn možné dodávat do Evropy pouze plynovodem TurkStream. Ten využívají země na jihovýchodě Evropy a v květnu se na dodávkách plynu do Evropy podílel třemi procenty.

Haluščenko naznačil, že evropští politici si možná budou přát projednání dohody o dodávkách. V roce 2019 evropská delegace zprostředkovala trojstranné rozhovoru s Ruskem a Ukrajinou. Podle analytiků však tentokrát není pravděpodobné, že by se stalo něco podobného, protože je obtížné si představit jednání s Moskvou.

Na poslední chvíli

Současný kontrakt byl podepsán na poslední chvíli v prosinci 2019, zhruba 24 hodin před vypršením předchozí dohody. Kontrakt zajistil tok ruského plynu přes Ukrajinu do konce roku 2024. Gazprom souhlasil, že v roce 2020 pošle přes Ukrajinu minimálně 65 miliard metrů krychlových plynu a v období let 2021 až 2024 nejméně čtyřicet miliard metrů krychlových plynu ročně.

Ukrajině to zajistilo příjmy z tranzitu sedm miliard dolarů (151,3 miliardy korun). Rusko však posílá v současnosti přes Ukrajinu jen zhruba dvanáct miliard metrů krychlových ročně a Kyjev si stěžuje, že dostává méně peněz, přestože je ve smlouvě dohodnuto, že dostane zaplaceno za plný tranzit bez ohledu na to, zda bude dohodnutý objem odeslán.