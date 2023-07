Putin přichystal Západu další „úder“. Chce diktovat se zkapalněným plynem

Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek schválil odjezd první linky společnosti Arctic LNG 2 po Severní mořské cestě z Murmanské oblasti do budoucího těžebního závodu na poloostrově Gydan, uvedl Kreml. Projekt spadá do závodu, který řídí ruský gigant Gasprom, a měl by pomoct Rusku do roku 2023 získat čtvrtinu trhu se zemním plynem.