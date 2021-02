Dozvuky mánie okolo GameStopu: žraloci z Wall Streetu dostávají výhrůžky smrtí

Astronomický nárůst cen akcií amerického prodejce videoher GameStop koncem ledna dominoval ekonomickému zpravodajství po celém světě. Příběh o tom, jak se masa drobných investorů domluvila přes sociální síť Reddit a společně vyšachovala ze hry fondy disponující miliardami dolarů, má však nepříjemnou dohru.

Souboj amatérů s profesionály, jejž někteří nadšenci vzali jako osobní vendetu proti Wall Streetu, způsobil, že finanční žraloci čelí stupňující se vlně nenávisti. Krátké pozice, tedy sázení na pokles ceny, se stávají závažným bezpečnostním rizikem. V případě akcií GameStop to investiční fondy dělaly ve velkém, než se proti nim amatéři spojili a koordinovanými nákupy vyhnali cenu nahoru.

„Klientům nyní říkáme, ať nám řeknou o svých pozicích. Nikdy předtím jsme to nedělali. A klienti s krátkými pozicemi nám tvrdí, že potřebují nová bezpečnostní opatření,” řekl agentuře Bloomberg Christopher Falkenberg, bývalý agent Tajné služby USA, jehož firma se nyní zabývá bezpečností finančních a investičních firem. „Kritika (firem) je extrémnější a nesoustředí se už jenom na jejich akciové pozice. Je čím dál osobnější,” říká Falkenberg.

Někteří manažeři už kvůli tomu museli učinit radikální opatření. Gabriel Plotkin, zakladatel fondu Melvin Capital, který na akciích GameStopu prodělal nejvíc, si kvůli nenávistným projevům najal bezpečnostní službu. Miliardář Steve Cohen na konci ledna uvedl, že ruší svůj účet na Twitteru. Důvodem byly výhrůžky, kterým čelila jeho rodina.

Vydělat na krachující firmě

„Short selleři“ jsou svými kritiky dlouhodobě označováni za tržní manipulátory. Rétorika však nyní eskalovala až k výhrůžkám smrtí, píše agentura Reuters s odkazem na své zdroje, jež si kvůli bezpečnosti přály zůstat v anonymitě.

Nenávisti čelí také Andrew Left, zakladatel společnosti Citron Research, jejíž výzkum se v minulosti zaměřoval právě na vyhledávání vhodných „adeptů” na spekulaci na pokles ceny. Left ve videu z konce ledna oznámil, že jeho firma se už této oblasti věnovat nebude. „Nikdy jsem neviděl lidi tak naštvané kvůli tomu, že se někdo přidal na opačnou stranu obchodu,” uvedl Left ve videu, které zveřejnil na svém Twitteru předtím, než jej zrušil.

Fahmi Quadirová, šéfka hedgeového fondu Safkhet Capital, který rovněž zaměřuje na short selling, kvůli bezpečnosti sdílí během cestování GPS souřadnice se svým právníkem. Vyrovnávání se s nenávistí je podle ní daní za to, že investor profituje z krachujících firem, uvedla pro list The New York Times.

Nedávná mánie kolem GameStopu situaci zhoršila. Podle deníku nyní někteří short selleři přehodnocují své strategie. Uvažují, zda na trhu plném amatérů, kteří dokážou vyhnat ceny do abnormálních výšek, mohou být krátké pozice ziskové i v budoucnu.