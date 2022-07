Snižme v EU spotřebu plynu během topné sezony o 15 procent, navrhl Brusel

Brusel by podle návrhu mohl po konzultaci s členskými zeměmi vyhlásit stav plynové nouze, který by vyžadoval povinná omezení spotřeby v celé EU. Aby pravidla vstoupila v platnost, musí je nejprve schválit členské země, které zatím dávaly najevo rozdílné postoje.

„Rusko nás vydírá. Rusko využívá plyn jako zbraň,“ prohlásila během prezentace návrhu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Unijní exekutiva podle ní neočekává, že by Moskva ve čtvrtek po skončení pravidelné údržby plynovodu Nord Stream 1 plně obnovila dodávky.

Poslední prohlášení ruského prezidenta Vladimíra Putina naznačují, že by se dodávky obnovit mohly, není však jisté, v jaké to bude výši.

Evropský blok by se podle von der Leyenové měl připravit i na možnost úplného odstřižení od plynu z Ruska, řekla šéfka komise. Úspory se mají týkat období od konce letošního srpna do konce března 2023. Počítat se budou z průměrné spotřeby jednotlivých zemí v tomto období za posledních pět let.

Omezit používání plynu by měli podle EK všichni spotřebitelé, od domácností přes úřady či firmy po elektrárny. Pokud bude některá země chtít požádat další státy o solidaritu, bude muset nejprve dokázat, že sama sáhla k potřebným úsporám. Státy by do konce září měly aktualizovat své národní energetické plány a jasně vytyčit, jak chtějí úspor dosáhnout.

Shoda na plánu zatím nepanuje. Kritické jsou státy, které cítí, že podporu ze strany EU nepotřebují. Podle agentury Reuters je mezi nimi například Polsko, které se od ruského plynu už odstřihlo a má zásobníky naplněné na 98 procent kapacity. Naopak třeba Maďarsko je na tom výrazně hůř, jeho zásobníky jsou plné jen na 47 procent.