Na vypnutí plynu nejsme připraveni. Vydržíme čtyři měsíce, říká Havlíček

Jaký nás čeká podzim v souvislosti s neustále rostoucími cenami energií?

Jeden z nejnáročnějších za poslední desítky let. A ještě horší to bude v průběhu zimy. Ceny energií letí raketově nahoru, a jestliže jsou teď sedminásobně vyšší, než byly před dvěma lety, tak na konci roku očekávám, že třeba elektřina bude dražší až devítinásobně. Situace je o to horší tím, že vláda v podstatě nedělá žádná opatření, aby ceny srazila dolů. To, co vidíme, jsou pouze kosmetické úpravy. V praxi to bude znamenat, že nebudeme platit za energie devítinásobně víc, ale „pouze“ osmiapůlnásobně.

S trochou nadsázky můžu říct, že práci, kterou jsem dělal sám, teď dělá devět lidí. Nevím, kdy vstávají, ale výsledky nemají lepší. Karel Havlíček bývalý vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu a dopravy