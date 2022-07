Bez plynu může být Česko už v polovině topné sezony, varují analytici

Analytici pracovali s realistickými, pozitivními i negativními scénáři. Ty realistické počítají s tím, že dovoz zemního plynu do České republiky bude postupně klesat a bude o mnoho nižší než v předchozích letech. V rámci nich EGÚ počítá mimo jiné i s nutným omezením spotřeby a plynovými úsporami, které se mají pohybovat na úrovni 16 až 23 procent.

„Při tvorbě našich pěti možných scénářů budoucího vývoje v České republice jsme vycházeli z toho, že Rusko se bude i nadále snažit odrazovat Západ od participace v bojích na Ukrajině. Dále jsme počítali třeba i s tím, že Rusko dokáže pružně reagovat na aktuální situaci, aby udržovalo dostatečné silné napětí na trzích,“ řekl Michal Macenauer, který je ředitelem sekce strategie EGÚ Brno s tím, že pro Českou republiku jsou klíčové dostatečné dodávky zemního plynu přes plynovod Nord Stream 1.

Macenauer zároveň očekává, že větší než čtyřicetiprocentní omezení spotřeby nebude podle jeho názoru v současné chvíli nutné a doporučuje, aby jako první šetřily tuzemské domácnosti. Pokud by se totiž povinné plynové úspory dotkly i sektoru průmyslu a výroby, může to podle něj negativně dopadnout třeba na míru nezaměstnanosti, která by se mohla zvýšit i na osm procent.

K velkým úsporám ze strany domácností by však podle autorů studie nemuselo docházet v případě, že se podaří do České republiky zajistit dodávky i z dalších evropských zemí. Stačit by na to mělo asi 16 milionů metrů krychlových zemního plynu za den. Není ale jisté, jestli se dodávky třeba z Norska nebo Belgie podaří na podzim zajistit.

Bez plynu už v listopadu?

„Obáváme se, že plynu nemusí být během zimy tolik,“ okomentoval situaci Michal Kocúrek z EGÚ Brno s tím, že v případě nejhoršího scénáře může dojít plyn v českých zásobnících už na konci listopadu.

Autoři možných scénářů rovněž dodali, že podle nich dojde k aplikaci pravidel evropské solidarity a počítají i s omezenou spotřebou plynu. České domácnosti podle analytiků za rok spotřebují asi čtvrtinu celkové kapacity zemního plynu a v jejich případě jsou možné i velmi značné energetické úspory, které by se pozitivně přenesly do celé současné situace.

Podobné představy má mimo jiné i Evropské komise, která v úterý zveřejnila dokument Save gas for a safe winter. Ten nastiňuje, jak se může Evropská unie obejít bez ruského plynu už během nejbližší zimy.

Po firmách Evropská komise bude chtít, aby se snažily maximální možnou měrou přejít od plynu na jiné zdroje energie a nakupovaly plyn jinde než od Gazpromu a zároveň prosazuje snížení spotřeby zemního plynu, a to alespoň o patnáct procent.

Tiskové konference poradenské společnosti EGÚ Brno se zúčastnil i náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku René Neděla. Ten uvedl, že průměrná spotřeba plynu ze strany českých domácností je o mnoho vyšší než v případě průměru celé Evropské unie, a i proto je potřeba do dalších měsíců činit úsporná opatření.

„České domácnosti jsou zvyklé na mnohem vyšší teploty než zbytek Evropy, a to asi o čtyři stupně Celsia. Spotřebu tedy můžeme snížit, je na to prostor,“ řekl Neděla.