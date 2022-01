Spuštění sítě 5G vyřadí z provozu část letadel, obávají se americké aerolinky

Spuštění nové sítě páté generace (5G) v pásmu C by podle ředitelů velkých amerických aerolinek mohlo způsobit krizi v letecké dopravě. Ta může nabrat katastrofických rozměrů. Dopravci by podle aerolinek nemohli používat velkou část svých dálkových letadel, informovala agentura Reuters. Telekomunikační společnosti AT&T a Verizon budou 5G spouštět ve středu.