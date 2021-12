Aerolinky bijí na poplach, rozvoj 5G podle nich ohrozí tisíce letů denně

Ve středu 5. ledna 2022 mají být ve 46 státech USA uvedeny do provozu 5G sítě v pásmu 3,7 až 3,8 GHz. Pravidla povolující flexibilní využívání pásma 3,7 až 3,98 GHz pro služby nové generace, a to včetně 5G, přijala Federální komunikační komise (FCC) loni v březnu. Federální úřad pro letectví se nicméně obává, že může dojít k rušení pásma 4,2 až 4,4 GHz, které je využíváno pro radiové výškoměry.

Právě s ohledem na bezpečnost letecké přepravy bylo zahájení provozu mobilních sítí ve sporném pásmu o měsíc odloženo. Velké americké letecké společnosti nicméně i nadále varují, že by tento krok mohl mít značný dopad na leteckou dopravu. Zmiňují každodenní narušení tisíců letů a roční nárůst nákladů cestujících kvůli zpožděným letům na 1,6 miliardy dolarů (víc než 35,5 miliardy korun).

Podle generálního ředitele United Airlines Scotta Kirbyho by mohla být zpožděna, odkloněna či dokonce zrušena čtyři procenta letů denně. Vyzval proto telekomunikační společnosti AT&T a Verizon, aby plány na využití patřičného spektra pro bezdrátové služby včetně 5G odložily.

„Bylo by to katastrofální selhání vlády,“ řekl podle portálu Secret Flying s tím, že v opačném případě by nebylo možné od 5. ledna na čtyřiceti největších amerických letištích možné používá radiové výškoměry.

FAA provozovatelům nařídil v případě projevu interference s 5G sítí v pásmu C omezit či zakázat některé operace. Týká se to zejména přístrojového přiblížení a automatického přistání. V případě zhoršené viditelnosti (nepřízeň počasí, vysoká oblačnost, smog) by tak bylo možné provádět pouze vizuální přiblížení, tedy přiblížení s vizuální orientací podle terénu. Obdobná opatření úřad vydal i pro helikoptéry, v jejichž případě by za takových okolností nesmělo být uskutečňováno automatické přistání či automatické visení.

Například společnost Southwest Airlines se nechala slyšet, že v případě, že vstoupí směrnice FAA v platnost, to pro ni bude představovat významnou překážku.

Telekomunikační společnosti nicméně obavy aerolinek označily za přehnané. „Šíření strachu v leteckém průmyslu se opírá o zcela zdiskreditované informace a záměrné zkreslené skutečnosti,“ uvedla Asociace průmyslu s bezdrátovými technologiemi (CTIA) s tím, že 5G funguje ve čtyřiceti zemích po celém světě bezpečně a bez jakéhokoli nežádoucího vlivu na letecký provoz.

Stejného názoru je i FAA, která poukázala na to, že v řadě zemí již 5G sítě v pásmu 3,3 až 4,2 GHz fungují, aniž by prokazatelně došlo k jakékoli nežádoucí interferenci s leteckými přístroji.

Kirby je nicméně přesvědčen, že je nutné, aby se zástupci federálních úřadů a leteckých společností sešli v jedné místnosti a tématu se věnovali. Odmítá totiž, aby toto břímě nesly na svých bedrech pouze letecké společnosti.