Ani očkování nepomůže. Lidé ruší cesty do zahraničí, obávají se karantény

Zatímco varianta omikron se zdá být pro lidský organismus méně závažná, pro spoustu leteckých společností má prakticky stejný dopad jako varianta delta.

Kvůli vysoké nakažlivosti mnoho zemí zpřísnilo pravidla na hranicích. A i plně očkovaným hrozí riziko, že po příletu budou mít pozitivní test na koronavirus a v cílové destinaci se tak neplánovaně zdrží i několik týdnů, uvedla agentura Reuters.

Právě to v mnoha lidech budí nejistotu. Například australský důchodce Glenn Turnley si na březen naplánoval výlet do Japonska, Velké Británie a Francie. A i když je plně naočkovaný, uvažuje o tom, že cestu kvůli variantě omikron zruší.

„V případě delty jsem měl menší obavy, protože vakcíny, které byly k dispozici, se zdály být efektivní,“ řekl Reuters. „Nechci strávit část dovolené v karanténě nebo něčem podobném, zvlášť v cizí zemi,“ doplnil.

„Je jasné, že pochyby existují. Pokud chytíte covid, můžete uvíznout v zemi, která je pro vás dost nepředvídatelná,“ říká József Váradi, generální ředitel nízkonákladové společnosti Wizz Air. Někteří lidé se podle něj sice k cestování vrací, většinou však jde o jedince, kteří jsou ochotni obecně v životě více riskovat.

Podle dat portálu ForwardKeys, který monitoruje a analyzuje miliony letů denně, se nákupy letenek do mezinárodních destinací pohybují jen na 38procentní úrovni roku 2019.

Pravidla se mění

Dalším problémem spojeným s cestováním jsou neustále měnící se podmínky vstupu do cizích zemí. Australan Greg Lauer, který pracuje jako manažer rozvoje podnikání, si na polovinu ledna společně se svými třemi kolegy naplánoval pracovní cestu do Indie. Letenky rezervovali již v polovině prosince.

Dva jeho kolegové cestu kvůli omikronu vzdali, on však byl ochotný vyrazit. „Největším rizikem bylo, že se někde zasekneme,“ uvedl Lauer. Jak dodal, nechal si dát i třetí dávku vakcíny. Indie však kvůli nárůstu pozitivních případů znovu zavedla povinnou karanténu pro všechny, kteří do země přicestují, takže nakonec i on cestu zrušil.

Nedávný americký průzkum společnosti Jefferies ukázal, že pětina amerických cestovatelů zrušila své plány kvůli narůstajícího počtu případů, dalších 20 procent pak kvůli omezením v dané destinaci.

Méně mezinárodních spojů

Kvůli poklesu zájmu o cestování začaly aerolinky snižovat kapacitu. Na mezinárodních letech tento týden dokonce o 7,9 procenta. Podle analytické společnosti OAG jde o jeden z největších mezitýdenních poklesů za posledních šest měsíců.

„Prodeje letenek v prosinci a na začátku ledna ve srovnání s rokem 2019 prudce poklesly. To naznačuje, že první čtvrtletí bude problematičtější, než se očekávalo,“ uvedl Willie Walsh, šéf Mezinárodní asociace leteckých dopravců.

Podle generálního ředitele americké letecké společnosti Delta Air Lines se pokles mezinárodních spojů brzy zastaví a přes Atlantik se bude cestovat intenzivněji na jaře a v létě.

Ve střednědobém horizontu je možné, že se covid bude považovat za „běžnou nemoc“, podobně jako chřipka, což by cestování do zahraničí nijak výrazně nekomplikovalo.

„Zatím však budou muset cestovatelé zvažovat rizika každé cesty,“ uvedla lékařka Irene Laiová ze společnosti International SOS, která radí firmám v oblasti zdraví a bezpečnosti. Ona sama neplánuje dovolenou minimálně do roku 2023. „Cestování je nyní prostě velmi komplikované,“ řekla.