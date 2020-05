Tesco počítá zákazníky. Každý musí mít 16 metrů místa, jinak obchod zavře

Britský obchodní řetězec bude v tuzemsku i po ukončení nouzového stavu pokračovat se zavedenými opatřeními, která mají za cíl udržet sociální odstup mezi zákazníky i obsluhou.

Zákazníci si budou muset dlouhodobě zvyknout na dvoumetrové odstupy, pravidelné dezinfikování košíků, plexiskla a omezení hotovostních plateb na e-shopu. A také na jedno opatření, o kterém ani nevědí - počítání zákazníků.

Jako jediný obchodní řetězec Tesco na všech více než dvou stovkách prodejen začalo počítat zákazníky. U vchodů stojí brigádníci s modrou nebo žlutou vestou a tabletem. Později je nejspíš nahradí technologie.

Úkol mají jednoduchý. Řetězec si stanovil, že každý zákazník má pro sebe mít minimálně 16 metrů čtverečních tak, aby byl dodržen dvoumetrový odstup od ostatních. To znamená, že do tisícimetrových prodejen (tento koncept menších obchodů razí už tři roky) vpustí najednou nejvíce 62 lidí a například do hypermarketu s rozlohou 5 tisíc metrů maximálně 312 nakupujících.

„Jako první jsme investovali do počítání zákazníků. Začali jsme je opravdu důsledně při vstupech počítat,“ popsal ředitel Patrik Dojčinovič a dodává: „V posledních dnech a týdnech jsme dokonce některé obchody na určitou dobu uzavřeli, jakmile číslo překročilo stanovený počet.“

Krátkodobě se kvůli „přeplnění“ uzavřely prodejny v Brandýse nad Labem, Chrudimi a Mostě. V posledním případě se v hypermarketu s rozlohou 6600 metrů ocitlo najednou víc než 420 lidí, což byl strop.

Takovým případům by měl pracovník u vchodu předejít a dát managementu prodejny zprávu o tom, že se limit blíží. Největší riziko, že se obchod novým zákazníkům na chvíli uzavře, hrozí po 10 hodině ráno, kdy končí doba vyhrazená pro nákupy seniorů.

Řetězec počítání lidí plánuje zautomatizovat pomocí technologií. Reakce zákazníků jsou podle šéfa firmy dobré. „Museli jsme jim to vysvětlit, ale většina z nich to vnímala pozitivně a chápala, že je to pro jejich ochranu,“ řekl.

Tesco obsluhuje prodejny o velikosti od 160 metrů do 8 700 metrů čtverečních. V nejmenším Tescu Expres na Pražského povstání smí být v jednu chvíli jen deset zákazníků. Mamutí hypermarket na Zličíně s rozlohou 8700 metrů pojme podle nových pravidel maximálně 543 lidí.

S opatřeními v rámci prevence proti koronaviru pokračuje i konkurence. Kaufland na svých 134 prodejnách jako první v ČR natrvalo zavádí kryté úseky pečiva. Plexisklo tak na zákazníky bude čekat nejen u pokladny, ale také ve chvíli, kdy si s kleštěmi nebo jednorázovými rukavicemi půjdou pro chleba. Pečivo je nově odděleno plastovým krytem, který je nutné nadzvednout. Obchod také začal balit výrobky regionálních pekařů.

„Nově zavedené kryty zvyšují ochranu v našem úseku pečiva. V tuto chvíli jsou nainstalovány v prvních prodejnách, během následujícího měsíce budou postupně zavedeny do všech našich obchodů,“ uvedla mluvčí Renata Maierl.

Do krytých regálů se vejde průměrně devadesát druhů pečiva, záleží však na velikosti jednotlivé prodejny.

Je možné, že i toto se stane standardem napříč trhem, myšlenkou se zabývá také Tesco. „Připravujeme toto řešení a hledáme možnosti, jak by to mohlo vypadat. Je třeba ale upozornit, že proběhl test kontaminace viru na pečivo, který byl negativní,“ uvedl Dojčinovič.