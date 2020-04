Čočka, káva nebo rýže z kapslí. Český systém míří i do řetězců

Ve Švýcarsku se už tímto způsobem prodává z kapslí v obchodech Nestlé káva či krmivo pro kočky Purina, v Česku se klasický prodej bez obalu s pomocí systému Miwa se rozjel ve dvou pražských obchodech společnosti Country Life koncem loňského roku a začátkem letošního. „V prodejnách Country Life jde o první uplatnění technologie v reálu a kontakt se zákazníkem. Hodně věcí jsme museli upravovat,“ uvádí Hynek Balík za Miwu. Důležité ovšem podle něj je, že se ukázalo, že systém funguje a je s ním možno jít kamkoli, i do velkých obchodů.

Zatímco malé prodejny, prodávající mouku, cukr, cizrnu či drogerii bez obalů, fungují po celé republice na celkem jednoduchém principu prodeje z pytlů, barelů, jednoduchých násypek a stále jich přibývá, cílem Miwy je oslovit zejména velké řetězce. Ty se zatím takovému prodeji bránily, hlavně z hygienických důvodů. Velké sítě dnes proto prodávají tak zvaně bez obalu hlavně drogerii (Globus, Rossmann, dm drogérie) nebo mražené (Globus) či oříšky (Tesco, Globus).

„Nejlepší alternativa je za mě bezobalová, tak jsme se jeli podívat do jedné bezobalové prodejny a byl jsem šokován. Když otevřete pytel s moukou a u něj je pán s dlouhými vlasy, i v zimě tam chodí bosi, to my si dovolit nemůžeme,“ popsal pro ilustraci a s nadsázkou manažer jednoho velkého řetězce.

Systém uzavřených kapslí, které si přivezou a posléze je prázdné odešlou, proto vyhovuje i velkým hráčům. Podle Hynka Balíka dnes Miwa jedná s řetězci jak v zahraničí, tak v Česku. „Možná více naklonění jsou tomu společnosti v zahraničí, kde mají větší zkušenosti s prodejem nebaleného zboží. Teď míříme do západní Evropy, Francie, Německa, Beneluxu,“ vypočítává Balík.

Nejdříve se český systém zřejmě objeví v německém řetězci prodejen Edeka. Ohledně dalších jednání zatím nemohou být konkrétní. „Implementace není problematická, přivezeme moduly na prodejnu, píchneme do zásuvky a běží to. Dodavatele do systému máme, hlásí se další, ale jsou s tím spojené další administrativní věci, propojování databází, což vyžaduje čas,“ popisuje Hynek Balík.

Více neřeknou ani samotné řetězce. „Se společností Miwa jsme v kontaktu a diskutujeme možnosti spolupráce, žádné rozhodnutí ale prozatím nepadlo,“ uvádí například Tomáš Kubík za prodejny Penny Market. Komentovat nějaká jednání nechtěl ani Globus, který v tomto směru patří k nejinovativnějším řetězcům.

Zavedení bezobalového prodeje tímto systémem si také žádá investici. Její výší Hynek Balík neupřesnil, ale je podle něj více způsobů, kdy si obchodník například systém buď koupí nebo pronajme. „Výrobce platí za kapsle, jako za obalový set, zaplatí za jedno kolečko oběhu kapsle, objedná si jen jiný druh obalového materiálu, my se postaráme o zbytek,“ popisuje s tím, že pevný ceník ještě nemají.

Počáteční předpoklad zakladatelů nicméně je, že celý systém by měl vyjít pro každou stranu od výrobce po zákazníka levněji než ten dnešní. To se ale ukáže až poté, co bude Miwa fungovat plně, protože čím více se bude používat a bude rozšířenější, tím bude levnější. „Dělat závěry na základě pilotů nelze, protože tam to vycházet nebude,“ vysvětluje Balík.

Káva, cizrna i žrádlo pro kočky

Pro zákazníka představuje Miwa na prodejně viditelnou část, což jsou moduly, v kterých jsou kapsle s různorodým obsahem od čočky přes cizrnu či kuskus. Kapsle jsou uzavřeny ventilem, který po stlačení začne odsypávat daný obsah buď do sáčku nebo do přinesené nádoby. Modernější verze rovnou zboží naváží a vytiskne etiketu. Cílem podle Hynka Balíka je, aby byl nákup co nejjednodušší a nejrychlejší, a na tom nyní pracují.

„Pokud jde o zákazníky, po počátečním ostychu je nyní jejich zájem poměrně velký a dál roste. Z hlediska fungování celého systému stále ještě ladíme model, který bude prakticky a ekonomicky co nejvýhodnější,“ uvádí za Country Life Lubomíra Chlumská. Nyní mají v kapslích Miwa asi osmdesát položek, jde o sypké trvanlivé zboží typu rýže, luštěniny, těstoviny, vločky, semínka, ořechy, cukr a sůl. Obchody jsou otevření i nyní, v době koronavirové krize, a projekt Miwa běží dál, dodává.

Podle Hynka Balíka se v prodejnách zároveň zkoušejí různé typy produktů, pokud jde o hustotu, aby viděli, jak se chovají. „Pořád je to gravitační zařízení, když něco nepadá, tak tomu dokážeme trochu pomoci, ale nemůže se třeba lepit jako sušené meruňky, ty nikdy prodávat nebudeme,“ popisuje, kde jsou limity.

Kapsle podle dosavadních zkušeností na prodejnách Country Life vydrží u vysokoobrátkového zboží jako jsou třeba ovesné vločky nebo rýže přibližně týden, než se vyprázdní a musí se vyměnit. Kapsle je hned po opuštění výrobní linky opatřena čipem RFID, díky němuž je trvale napojena na informační systém. Její majitel si tak udržuje přehled, kde je a kolik v ní zbývá obsahu.

Nyní je takto možné prodávat jen suché výrobky, ale Miwa vyvíjí i pozměněný modul, který by byl určen na kapalné produkty od drogerie přes sirupy až po oleje.

S poptávkou po své technologii podle Hynka Balíka problém nemají, spíše musí dávat pozor, jak ji uřídit. „Miwa je komplexní, informační systém, aplikace, řešení prodeje, logistiky. V každém z těchto oborů je tisíce firem, co na tom léta makají, my to celé děláme v patnácti lidech,“ popisuje jejich omezené kapacity. A zároveň nutnost toho přibrat do firmy dalšího investora.

Původním zakladatelem je Petr Báča, který se dlouho věnoval tvorbě obalových řešení pro různé společnosti. Loni získala Miwa prvního investora, společnost Tilia Impact Venture. „Bude potřeba, aby někdo další vstoupil, protože náklady na standardní výrobu začínají být vysoké,“ popisuje Hynek Balík další plán.