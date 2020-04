Řetězce se snaží balit maximum pečiva, lidé nechtějí cukroví

Rohlíky balené po několika kusech v mikrotenových sáčcích jsou dnes už k mání v prodejnách Penny Marketu, Albertu, Kauflandu, potvrdili jejich zástupci. Minimálně v některých prodejnách balí pečivo i Billa, která na otázky neodpověděla. Lidl začíná balení pečiva testovat.

„Na základě obav zákazníků jsme začali v našich prodejnách vlastními silami balit běžné pečivo. To nám dodává šest desítek lokálních pekařů, kteří bohužel nemají ani technologie, ani kapacity na balení pečiva,” uvádí například mluvčí obchodů Albert Jiří Mareček.

„Jednodenní pečivo jako je chléb je balen do fólie a rohlíky po pěti kusech do sáčku,“ uvádí mluvčí Kauflandu Renata Maierl. Na dodržování hygienických zásad v oddělení pečiva podle ní také nově dohlíží pracovník ostrahy.

V Penny Marketech je to tak, že malí lokální dodavatelé balí veškeré jejich pečivo, včetně rohlíků, jako například v Praze. Větší, regionální dodavatelé, podle mluvčího prodejen Tomáše Kubíka většinou sami balit nestíhají, pečivo od nich proto poté balí zaměstnanci řetězce přímo na prodejnách.

Pečivo musí balit zaměstnanci řetězců

Lidl je zatím ve fázi zkoušení podobného prodeje. „Zda se osvědčí prodej předbaleného pečiva jako jsou rohlíky nebo housky, aktuálně testujeme v několika našich prodejnách,“ uvádí mluví německého řetězce Zuzana Holá.

Většinou je to tak, že pečivo balí až zaměstnanci na prodejnách. „Některé obchodní řetězce začaly požadovat po pekárnách zabalený sortiment. To by byl pro pekárny neřešitelný problém, protože v Česku se šedesát procent pekařských výrobků prodávalo nebalených,“ uvádí výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů Jaromír Dřízal.

Pokud jde o další řetězce kromě vyjmenovaných, Globus podle Lutfie Volfové balí maximum výrobků z jejich vlastní výroby. Zároveň ale stále nabízí i nebalené pečivo. „Stojany s volně loženým pečivem jsme však umístili tak, abychom zabránili shlukování zákazníků,“ dodává.

Tesco na otázky neodpovědělo, v prodejnách jsou nicméně stále k mání volné nasypané rohlíky či housky. Všechny obchody bez výjimky pak zdůrazňují to, aby zákazníci používali v oddělení pečiva jednorázové rukavice, které mají být na místě k dispozici.

Nezájem o cukrářské výrobky

I přes panující obavy zákazníků z koupě nebaleného pečiva obchodní řetězce tvrdí, že ní u rohlíků a dalších výrobků výrazný pokles poptávky nevidí.

„U pečiva obecně zaznamenáváme mírný pokles poptávky, zejména pak u sladkého, nehledě na to, zda je zabalené, nebo ne. Důvodem je zejména skutečnost, že zákazníci ve větší míře pečou doma,“ uvádí k vývoji poptávky mluvčí Penny Marketů Tomáš Kubík.

Podle ředitele Svazu pekařů a cukrářů Jaromíra Dřízala se rohlíky, housky i chléb nyní prodávají velmi dobře. „Naopak pokles zákaznické poptávky je u sladkého pečiva a prakticky se neprodávají cukrářské výrobky,“ uvádí. Důvodem jsou jedna zavřené cukrárny a jednak to, že lidé více pečou doma, s čím souvisí nedostatek droždí na pultech.

Velké propady tržeb ale výrazně postihly řadu řemeslných pekáren v regionech, kdy jim šly prodeje dolů až o polovinu. „Jejich přirozenými odběrateli jsou totiž školy, hotely a penziony, restaurace, rekreační a sportovní zařízení, které byly z rozhodnutí státu uzavřeny. Tato skupina pekáren doplatila na epidemii nejvíce a je v současné době z ekonomického pohledu nejohroženější,“ uvádí Dřízal.