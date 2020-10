Z bytů ve světových metropolích mizí nájemníci, poptávka klesá i v Praze

Málokteré město ilustruje současné napětí na realitním trhu tak dobře jako San Francisco, píše agentura Bloomberg. V září zde meziročně klesl medián měsíčního nájmu za nejmenší byty o 31 procent na 2 285 dolarů (více než 52 tisíc korun), vyplývá z dat portálu Realtor.com.



Bytová krize sžírala San Francisco již několik let. Lidé, kteří si sem přicházeli plnit americký sen, museli řešit astronomické částky vkládané do bydlení mnoha různými způsoby. Někteří zaměstnanci velkých technologických firem žili v pronajatých obytných vozech zaparkovaných v ulicích města. Jiní zkoušeli komunitní bydlení, které vychází z principu pronájmu nikoliv bytů, ale pouze postelí.

Technologičtí giganti ze Silicon Valley však nyní kvůli pandemii zavedli pro své zaměstnance home office a jen tak se ho nevzdají. Pracovníkům naznačují, aby počítali s tím, že práce z domova bude v budoucnu představovat standard. Lidé tak opouštějí centrum a stěhují se na předměstí do levnějších a zároveň prostornějších nemovitostí.

Podobná situace nastává i v největším finančním centru New York City. Pronájmy bytů na Manhattanu jsou nejlevnější od roku 2013. Seznam těch volných na trhu se oproti minulému roku ztrojnásobil a medián nájmu klesl o jedenáct procent. Nájmy nejmenších bytů klesají nejrychleji. Naproti tomu o pár kilometrů dál v klidném newyorském okrese Westchester se spoustou zeleně vzrostly kupní ceny rodinných domů meziročně o šestnáct procent. Odliv z center „všeho dění“ je zřejmý.

Praze chybí kulturní život

Poptávka po nájemním bydlení klesá i ve velkých městech České republiky. Vyplývá to z dat společnosti a internetové platformy UlovDomov.cz. „V posledních týdnech jde o zhruba deseti- až patnáctiprocentní pokles v porovnání s předchozím rokem,“ uvádí jednatel společnosti Martin Březina. Situaci podle něj ovlivňuje odliv pracovníků ze zahraničí, zavádění home office i odchod těch, které postihlo zavírání restaurací, barů a hospod.

„Důvodem je i to, že ve městech momentálně není kulturní život. Spousta lidí se do Prahy stěhovala právě kvůli kulturnímu vyžití, takže nyní se třeba vrací zpátky k rodinám v krajích. Další efekt má ekonomická situace domácností. Lidem se snižují příjmy, nemohou si třeba dovolit bydlet sami a sestěhovávají se,“ vysvětluje Březina.

V neposlední řadě funguje i takzvaný studentský faktor. „Výuka se řeší distančně, studenti nemají motivaci mít v českých univerzitních městech pronajaté byty, takže se vrací do těch lokalit, kde původně bydleli u rodičů,“ říká Březina.

Podle něj se mění situace i na straně nabídky. „Všechny krátkodobé pronájmy z Airbnb a ostatních služeb se přesunuly do těch dlouhodobých. Na trhu se tak najednou objevila spousta bytů, které dříve nebyly. V Praze je nyní zhruba o nějakých dva tisíce nabídek víc, tedy dvakrát tolik, než bylo zvykem v posledních pěti letech. Zdvojnásobil se i počet nabídek v Brně,“ říká Březina. To podle něj znamená, že pronajímatelé si budou konkurovat hlavně cenou. „Budou se snažit najít takovou cenu, aby jejich byt nebyl na trhu volný a aby ho co nejrychleji obsadili.“

Čas na smlouvání

Vliv situace studentů na realitní trh, je zásadní ve světových městech, které na své univerzity lákají studenty ze zahraničí. Příkladem je Londýn nebo třeba Sydney. V kanadském Torontu, které platí za druhé největší finanční centrum severní Ameriky, počet volných kapacit roste a nájmy spadly ve třetím kvartálu meziročně o 14,5 procenta. Na trhu nemovitosti zůstávají nabídky viset déle než za normálních okolností. Zatímco v srpnu šlo o 26 dní, minulý rok za týž měsíc to bylo čtrnáct dní.

Podle analytiků je právě nyní ten správný čas, kdy je možné s pronajímatelem o ceně smlouvat. Bloomberg uvádí příklad šestadvacetileté Christine Chungové bydlící v jedné z čtvrtí Sydney. Ta si vyjednala snížení nájemného v domě, který sdílí se třemi spolubydlícími, o devět procent. Z 895 australských dolarů na týden (14,7 tisíc korun) nyní platí 810 australských dolarů (13,3 tisíce korun). „Budu se snažit o další snížení,“ říká Chungová. „Trh se totiž změnil.“