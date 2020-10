Úbytek restaurací se nedá brát pozitivně, říká šéf Colosea

Síť restaurací Coloseum by za normálních okolností letos spíš plánovala oslavy, na trhu totiž funguje už čtvrt století. Místo toho počítá ztráty. „Dopady samozřejmě budou. Určitě největší jsou ty finanční, ale i personální. Musíme vrátit gastronomii budoucnost. Věřím, že nám snad pomohou některé asociace, které budou smysluplně podporovat náš obor,“ říká její majitel Jan Mužátko.



Svou první restauraci otevřel v roce 1995 ve Vodičkově ulici a v následujících pětadvaceti letech vybudoval 15 poboček a franšíz, kromě hlavního města třeba v Brně, Hradci Králové, Ostravě, Českých Budějovicích nebo Teplicích.



Mužátko navíc provozuje Pivovar Národní, Penzion Coloseum v Průhonicích a Občanskou plovárnu, kde spolu s ním působí i jeho syn Jan, který studoval gastronomický Institut Paula Bocuse v Lyonu. Zda Coloseum jednou synovi předá a bude z něj rodinný podnik, však zatím neví. „To byste se museli zeptat jeho. Tahle doba je rychlá a mladí mají opravdu hodně možností,“ tvrdí Mužátko.

Za celou dobu působení v gastronomii otevřel a občas i uzavřel více než 60 podniků, do kterých investoval téměř miliardu korun. Jeho podniky dnes obslouží přes 1,5 milionu zákazníků ročně.

„Máme pobočky, kde na turistech závislí nejsme, ale v některých restauracích dosahuje závislost na zahraničních hostech až 50 procent. V Občanské plovárně pořádáme i soukromé akce a lidé kvůli neustálému zmenšování kapacity a nejistotě večírky ruší, řada z nich byla přitom přesunuta už z jarního období,“ dodává Mužátko.

Koronavirové restrikce ubližují i jeho cateringové společnosti, která občerstvuje hosty na libereckém, pardubickém a od roku 2019 rovněž na kladenském hokejovém stadionu. „Catering a event byznys byl pandemií velmi zasažen. Myslím, že z hlediska gastronomie úplně nejvíc,“ říká Mužátko.

S kompenzacemi není restauratér vůbec spokojen. „Ze státní podpory jsme takřka nic nedostali, což jsem čekal. Mohla padat dvojčata, být záplavy, krize nebo covid, a stejně na nás všichni zapomněli. Právě proto mě pak mrzí, když některé hlasité obory a firmy dostávají přidáno a covidem ani zasaženy nebyly,“ dodává.

„Věřím, že teď na podzim, kdy náš obor je jedním z nejvíce postižených a omezovaných, přijde opravdová podpora ze strany státu,“ doufá Mužátko, který v první vlně nežádal o žádnou podporu a nyní chce pro Coloseum čerpat program Antivirus, aby nemusel dál propouštět.

„Musel jsem se rozloučit zhruba se 60 procenty zaměstnanců, zpátky jsme si pak vzali jen ty opravdu nejlepší. Bylo to ale velmi těžké a bolestivé rozhodování,“ říká Mužátko.

Díky kontaktu se zahraničními dodavateli má Mužátko srovnání s tím, jak to funguje v zahraničí. „Třeba v Itálii dostali covid úvěry během tří dnů všichni a splatnost byla šest až osm let. U nás se nastavila splatnost pouze tři roky a vyplaceno bylo zhruba jedenáct procent žádostí,“ tvrdí šéf Colosea.



Až patnáct procent nepřežije

Také další řetězce se potýkají s těžkými časy. „Výdejová okénka dělají zhruba jen tři až pět procent běžné tržby. Nejvíce jsou samozřejmě zasaženy bary a hotelové restaurace. Pak často trpí i podniky, které se orientovaly na turisty nebo nemají jasný koncept a základnu pravidelných návštěvníků,“ uvádí Lukáš Kastner ze skupiny Hospodska, jež provozuje pět restaurací v Plzni a Červený jelen v Praze.

Velký dopad na restaurace v centru Prahy hlásí řetězec Ambiente. „Okénkům se nejlíp daří v těch restauracích, které mají stabilní štamgastskou základnu a lidé je mají blízko bydliště nebo kanceláře – příkladem je Karlín nebo Vinohrady. Například Bufet v Karlíně je na tom dokonce lépe než loni. Naopak nejvíce z našich podniků jsou zasažené ty v centru Prahy,“ říká mluvčí Ambiente Šárka Hamanová.

Hlavní je podle ní se umět přizpůsobit. „V podnicích, které se rychle adaptovaly na aktuální situaci a byly kreativní, je i lepší nálada,“ dodává.

Podle Kastnera bude úmrtnost podniků po druhé vlně obrovská. „Okolo 40 procent všech podniků je momentálně úplně zavřených a je otázka, kolik se jich vrátí. Osobně si myslím, že možná přijdeme o10 až 15 procent gastronomických zařízení, přestože velká část podniků čerpá Antivirus nebo Covid – Nájemné,“ dodává Kastner.

„Myslím si, že možná bude méně restaurací, které budou kvalitní a cenově vyšší, a pak přežijí fast foody. Rád bych řekl, že se nám možná zmenší konkurence a budeme mít lepší zisky, ale úbytek restaurací pod vlivem pandemie se nedá brát jako pozitivum,“ prohlašuje Mužátko.

„Pandemické opatření nám přineslo i jiný pohled na byznys, některé pohledy jsou pozitivní a některé negativní. Jedním z pozitivních je pohled na efektivitu a personální vytížení. O negativních se raději nechci bavit. Špatných věcí máme od března 2020 opravdu hodně,“ dodává majitel Colosea.

I přes složitou situaci v gastronomii ale Mužátko věří, že krizi ustojí. „Máme svou síť dodavatelů a dobrou pozici na trhu. V tomto oboru jsem se udržel už pětadvacet let,“ říká.

Mladým chybí píle a drive, touha něco dokázat. Řada z nich to při prvním problému vzdává. Nehodlají do toho investovat to úsilí a čas, jako naše generace Jan Mužátko šéf restaurací Coloseum

Dlouhodobou existenci přisuzuje především tvrdé práci. „Usilovně jsme s celým týmem v průběhu těch třiceti let poctivě pracovali. Mám pocit, že tohle je problém dnešní doby. Taková ta stará garda, do které se řadím, dnem a nocí pracovala. Mladým chybí píle a drive, touha něco dokázat. Řada z nich to při prvním problému vzdává. Nehodlají do toho investovat to úsilí a čas jako naše generace,” vysvětluje Mužátko.

Ačkoliv situace není příznivá, i tak Coloseum na oslavu narozenin plánuje něco nového. „Připravujeme novinku, která na našem trhu ještě nebyla a myslím, že by to mohlo oslovit velké spektrum nových klientů. Ještě ale úplně nechci říkat, co to je, dokud to nebude hotové,” uzavírá podnikatel.