Roste počet podvodů s hlasováním SVJ a bytových družstev, zní ze Svazu

Podvodníci uvádějí, že výbor společenství byl odvolán a do funkce předsedy jmenována jimi účelově založená společnost. U rejstříkového soudu dále tvrdí, že se změnily stanovy společenství a pro ně byla odhlasována odměna.

Pokusy o podvod jsou páchány v desítkách případů napříč celou Českou republikou. Podle předsedy Svazu českých a moravských bytových družstev Jana Vysloužila však nebyl žádný podvod dotažen do konce.

„Po tomto zjištění jsme informovali Vrchní soud v Praze, bankovní asociaci a postižená SVJ podala trestní oznámení. Velká družstva rovněž informují statutární orgány SVJ v jejich správě s upozorněním, aby včas vyzvedávaly doporučené dopisy,“ uvedl Vysloužil.

Kvůli opatřením proti šíření koronaviru se v současné době schůze nemohou konat za fyzické přítomnosti vlastníků. Na významu tak nabývá varianta rozhodování mimo schůzi, tzv. per rollam, tedy například e-mailem nebo přes videokonferenci. Zákon z letošního jara, takzvaný lex covid, umožňuje hlasovat per rollam i společenstvím, která to nemají ve stanovách.

Předseda Svazu českých a moravských bytových družstev se domnívá, že podvodníci si ohlídají i poštovní schránky, ze kterých by mohli výzvy k vyzvednutí doporučených dopisů odcizit.

„Jde o dobře vymyšlený podvod zneužívající současné situace. Není náhodou, že jsou napadána velká SVJ, kde je předpoklad, že jejich disponibilní zůstatky na účtech budou vysoké. Při počtu více než 65 000 SVJ v České republice je to pro podvodníky velmi lákavé. Podvody se dějí po celé republice,“ dodal.