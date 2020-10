Oproti jaru méně lidí využívá home office. Prymula ho důrazně doporučí

Z řad zaměstnanců a OSVČ pracovalo od 21. do 27. září z domova jen devět procent lidí. Každý den docházelo do práce 74 procent z nich.

V březnu a dubnu přitom zůstávalo na pracovišti 45 až 51 procent lidí, doma pracovalo každý den kolem 23 procent lidí. Řada lidí tehdy navíc dočasně vůbec nepracovala kvůli nuceným dovoleným či zavřeným školám a úřadům. A epidemiologická situace byla tehdy lepší – Česko evidovalo nižší stovky nakažených denně. Tuto středu počet nových případů poprvé překročil pět tisíc.



„Je zajímavé, že home office oproti jaru nevyužívají ani obory, které by mohly a měly – státní správa, IT a finance,“ komentuje výsledky průzkumu jeden z jeho tvůrců sociolog Daniel Prokop. Ve státní správě pracují z domova pouze tři procenta respondentů, na jaře to bylo patnáct procent. V oblastech IT a financí je nyní sice až 31 procent zaměstnanců a OSVČ, na jaře to však bylo přes šedesát procent.

Pracovní režim zaměstnanců od března podle průzkumu Život během pandemie. Žlutá výplň ukazuje, jak se v průběhu měsíců měnil podíl lidí, kteří pracují jen z domova.

Odvětví jako zemědělství a průmysl mají omezené pole manévrování, ale podle Prokopa existuje prostor pro navýšení home office v oblastech jako je právě IT, finance, státní správa ale i část obchodu a služeb.

Bez obav

Zatímco čísla nakažených trhají každý den rekordy, průzkum Život během pandemie sleduje, že obavy z epidemie nerostou. „Ono je to těžké, protože pro většinu lidí je virus relativně neškodný a velké viditelné problémy, jako je zvýšená úmrtnost a zahlcení zdravotnictví, přicházejí se zpožděním, které se do aktuálních obav asi nepromítne,“ komentuje Prokop.

„Možná by k jisté vyšší opatrnosti kromě komunikace vlády přispěl i návrat k jarní odpovědnosti na straně firem. Ale stát by je k tomu měl motivovat – home office samozřejmě často není tak produktivní a má to náklady pro zaměstnavatele.“

Ministr zdravotnictví Roman Prymula v tomto ohledu jistý krok plánuje. „Od pondělí bude důrazné doporučení (práce z domova),“ uvedl pro IDNES.

Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky pochází 27 procent nákazy z pracoviště. Číslo se sice od prázdnin snižuje, nicméně první podzimní měsíc nemá uvedené místo nákazy asi třetina případů. Pokud se tedy podíl počítá pouze ze zjištěných zdrojů nákazy, pak se v práci infikovalo až čtyřicet procent nakažených.

Průměrný počet osob v podstatném kontaktu podle toho, zdali je pracující na home office nebo na pracovišti.

Docházení či nedocházení na pracoviště se navíc podstatně projevuje v počtu kontaktů. „Lidé, kteří dnes chodí do práce, reportují přes třicet podstatných kontaktů týdně. Nezáleží přitom moc na tom, zda tam chodí celý týden či jen část dní – ty kolegy potkáte stejně. Lidé, kteří jsou na home office, mají okolo patnácti až dvaceti podstatných kontaktů týdně, takže asi o čtyřicet procent méně,“ vysvětluje Prokop.

Horliví zaměstnanci

Home office však podle firem nemůže být odpovědí na všechno. Některé z nich z oblasti financí zavedly třeba rozdělení zaměstnanců do skupin, které se vzájemně v kancelářích nepotkávají. Ukazuje se však, že docházku na pracoviště si přejí někteří zaměstnanci.

„Na jaře jsme doporučili našim lidem, aby pracovali z domova. Kancelář jsme nezavřeli a nechali jsme na samotných kolezích, kdy a jak pracovat z kanceláře za dodržení maximálních bezpečnostních podmínek. Pracovat na home office byla tehdy jasná preference a samotná práce z domova se v dané chvíli osvědčila. Dnes, kdy jsme aplikovali rozdělení týmů, nás lidé naopak žádají, aby do kanceláře mohli pravidelně docházet,“ uvádí Olga Lamačková, ředitelka lidských zdrojů mezinárodní sítě poradenských společností EY.

„Práce z domova má svoje jasné výhody, ale měla by představovat jen část celkového pracovního fondu. Důležitá je možnost změny pracovního prostředí. A neměli bychom zapomínat, že home office je jen jedna část z možných forem flexibility, která je dneska tak žádaná,“ míní Lamačková.

Zaměstnanci EY již měli ve svých řadách nakažené koronavirem. „U všech jsme samostatně vytrasovali všechny kontakty a potenciálně ohrožené kolegy jsme nechali testovat, případně poslali do karantény,“ uvádí Lamačková.

Koronavirus se nevyhnul ani zaměstnancům banky Hello bank! „Pozitivně testovaných zaměstnanců jsme zatím měli velmi málo, spíše na nás zatím dopadl sekundární vliv – rodinní příslušníci či karanténa mezi známými,“ uvádí ředitelka značky banky Gabriela Pithartová.

„Na jaře pracovalo z domova přes osmdesát procent zaměstnanců, včetně call centra a dalších provozních týmů. V současné chvíli je tento podíl zhruba padesát procent,“ říká Pithartová. Hello bank! podle ní nyní pracuje na trvalém technickém řešení, které umožní home office většině zaměstnanců banky.

Zaměstnanecký režim ve stavební firmě Skanska popisuje tisková mluvčí Barbora Lindauer. „Během pandemie Covid-19 pracovala většina zaměstnanců pouze z domova. K říjnu 2020 mají zaměstnanci Skanska Reality nárok na osm dní home office v měsíci. Aktuálně bedlivě sledujeme situaci a pokud to bude nutné, jsme připraveni okamžitě tento počet navýšit. I nadále však platí, že v případě příznaků jakéhokoli nachlazení, zůstává zaměstnanec doma,“ uvádí Lindauer.

Počet osob s covid-19 dle krajů