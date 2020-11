V Praze se staví nejvíce za deset let, dokončených bytů je ale pořád málo

Výstavba v metropoli se rozhýbala. Na území Prahy se staví 14 450 bytů ve 137 bytových projektech, což dělá z roku 2020 z hlediska bytové výstavby po několika chudých letech úspěšné období. Vyplývá to z analýzy Institutu plánování a rozvoje (IPR), který zmapoval všechny developerské projekty v hlavním městě.



„Dle analýzy letos zažíváme nejintenzivnější výstavbu za posledních deset let, což je samozřejmě dobrá zpráva. Ceny bytů ovšem neklesají. Proto nutně potřebujeme nový stavební zákon, který půjde mimo jiné naproti dostupnému bydlení a zrychlení procesů v budoucí výstavbě,“ říká Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Meziročně se podle analýzy zvýšil jak počet developerských projektů ve výstavbě, tak i počet bytů, které v těchto projektech vzniknou. To může do budoucna znamenat postupné navýšení nabídky dokončených bytů. V tomto ohledu byl totiž letošní rok naopak nejslabší.



Nejméně bytů za sedm let

Letos stavební firmy dokončily v hlavním městě nejméně nových bytů za posledních sedm let. Od začátku roku do konce srpna jich Český statistický úřad v rámci nové výstavby eviduje 3 010. To je o 554 méně než za stejné období loňského roku a o 905 bytů méně než o dva roky dříve. Méně nových bytů stavební firmy v Praze dokončily už jen v roce 2013.

S aktuální výstavbou by se však tato čísla měla v následujících letech zvýšit. Podle odhadu IPR by se mohlo v následujících dvou letech dokončit kolem šesti tisíc bytů ročně.

„Ve vztahu k naplnění tohoto odhadu bude však záležet i na tom, do jaké míry se projeví dopady stávající koronavirové pandemie a očekávané hospodářské recese,“ upozorňují autoři analýzy.

Navíc ani počet šesti tisíc dokončených bytů ročně nedosahuje toho, co by Praha potřebovala ke stabilizaci realitního trhu a zastavení růstu cen bydlení. K tomu je totiž potřeba, aby v metropoli vznikalo asi deset tisíc bytů ročně.

Ani přes silnější výstavbu ovšem vývoj cen nových bytů nedoznal žádných zřetelnějších změn a stále má výrazně růstovou tendenci. V září 2020 stál volný nový byt průměrně 8 455 226 korun, což je zhruba o milion více oproti roku 2019. Ceny tak navzdory koronavirové krizi neklesly.

Co se týče správních obvodů, drží v metropoli premiantskou pozici Praha 5, kde developeři aktuálně stavějí dvacet projektů s 2 270 byty. „Značný objem výstavby jsme registrovali rovněž na území Prahy 8, kde vzniká sedmnáct projektů s 1 610 byty, a Prahy 9, v níž se staví třináct projektů s 1 536 byty,“ píše se v analýze IPR.

Letošní rok je z hlediska výstavby v Praze důležitý i z toho důvodu, že začalo budování jedné z nejočekávanějších nových čtvrtí. Projekt Smíchov City společnosti Sekyra Group zahájil výstavbu první etapy na konci září. Developer ji plánuje budovat osmadvacet měsíců a investuje do ní tři a půl miliardy korun.

Staví se na prvním velkém brownfieldu

První městský blok vyroste na křižovatce ulic Za Ženskými domovy a Nádražní a má v něm být 195 bytů. Následovat bude kancelářská budova s rozlohou deset tisíc metrů čtverečních a další bytový blok o 210 bytových jednotkách. V přízemí domů plánuje Sekyra obchody, služby a restaurace.

„Smíchov City je první brownfield, který se promění v živou a funkční čtvrť. Podobných míst je ovšem ještě mnoho. Například Bubny-Zátory, nákladové nádraží Žižkov nebo třeba Hloubětín jsou další výzvy, které před námi stojí,“ říká ředitel IPR Boháč.

Budoucí výstavbu v Praze může významně ovlivnit konečná podoba nového stavebního zákona. Ten nyní projednávají sněmovní výbory. Na plénum Poslanecké sněmovny se stavební zákon vrátí ke druhému čtení nejdříve na konci února. Vedení Prahy, ale i dalších velkých měst však mají k návrhu zákona z pera ministerstva pro místní rozvoj zásadní výhrady.

„Klíčem k rychlému povolování staveb je dohoda v území. Tu nový zákon neumožní, ale naopak zablokuje. Ke slibovanému zrychlení výstavby tak nemůže dojít,“ uvádí náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček.