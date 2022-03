Z horníka ajťákem. Škoda otevře školu, v níž bude vychovávat programátory

,,IT je dnes klíčovou expertízou pro téměř každou firmu, ať už se zaměřuje na cokoliv. Poptávka po IT talentech je opravdu velká, ale aktuální vzdělávací systém nestíhá generovat dostatek kvalifikovaných pracovníků,“ uvádí odbornice na nové technologie Daria Hvížďalová, která školu povede.

„Je skvělé, že iniciativu přebírá soukromý sektor a poskytuje možnost vzdělání a rekvalifikace zájemcům bez ohledu na jejich předchozí zkušenosti,“ dodává Hvížďalová.

Služby školy mají být zdarma, studium bude probíhat v angličtině a jeho součástí budou i dvě povinné, za to však placené praxe. Ty si student odpracuje ve Škodě Auto ale i v jiných firmách dle vlastního výběru.

Automobilka je sice zakládajícím a hlavním partnerem institutu, nicméně 42 Prague do budoucna počítá i s dalšími partnery výuky. Spolupráci už přislíbila nezisková organizace Czechitas, která pomáhá ženám získat IT kvalifikace.

Projekt 42 Prague je teprve v začátcích, lidé se budou moct začít hlásit v květnu. Předchozí zkušenosti v oboru nejsou potřeba, k přijetí je ale nutné projít výběrovým řízením. Institut počítá s tím, že výuku zahájí na podzim tohoto roku. V příštích třech letech chce škola přijmout až 450 budoucích programátorů.

Software jako zlatá žíla

Škodovka neotevírá neziskový vzdělávací projekt náhodou. Ajťáci jsou na pracovním trhu extrémně nedostatkovým zbožím, odborníci odhadují, že jich jen v Česku chybí až 20 tisíc. Lze očekávat, že v budoucnu bude poptávka po nich jenom růst, a to i díky softwarovým ambicím tradičních výrobců automobilů.

S tím, jak se byznys přesouvá do digitálního prostředí, přetahují se o programátory technologické společnosti s telekomunikačními firmami, logistickými podniky, bankami ale i právě automobilkami.

Švýcarská investiční banka UBS odhaduje, že software, na jehož vývoj jsou programátoři potřeba, bude do roku 2030 největším zdrojem příjmů automobilových společností. A to kvůli informačním a zábavním systémům zabudovaným do vozidel, pokročilým systémům asistence pro řidiče nebo třeba kvůli službám robotaxíků, vypočítává Deutsche Welle.

Ve srovnání s automobilkou Tesla amerického miliardáře Elona Muska jsou podle USB tradiční výrobci automobilů se svými ajťáckými schopnostmi pozadu, a tak do této oblasti investují miliardy. Ambice automobilek povedou podle poradenské společnosti McKinsey k trojnásobnému až čtyřnásobnému nárůstu poptávky po softwarových inženýrech do roku 2030.

Vlevo Daria Hvížďalová, generální ředitelka institutu 42 Prague a vpravo Maren Gräf, členka představenstva společnosti Škoda Auto za oblast Lidé a kultura. | foto: Škoda Auto

Podle Maren Gräf, členky představenstva společnosti Škoda Auto je 42 Prague důležitým stavebním kamenem transformace podniku od klasického výrobce automobilů na softwarově orientovanou společnost. „Jsem přesvědčena, že s 42 Prague se nám podaří plynule kvalifikovat perspektivní zaměstnance v softwarové oblasti na nejvyšší úrovni. Pro realizaci naší firemní strategie Next Level – Škoda Strategy 2030 je podpora institutu další důležitý krok,“ uvádí Gräf.

Bez učebnic a učitelů

Institut spadá pod vzdělávací síť École 42, kterou v roce 2013 založil francouzský miliardář Xaver Niel v Paříži. V současné chvíli existuje již více než 40 kampusů s deseti tisíci studenty po celém světě. Podle interních výzkumů až 98 procent absolventů získá uplatnění v oboru IT ještě před ukončením studia.

Koncern Volkswagen, pod nějž tuzemská Škodovka spadá, zaštiťuje tři instituty v rámci sítě École 42 – v Praze, v Berlíně a Wolfsburgu. Zatímco v Berlíně, stejně jako v Praze, projekt zatím vzniká, ve Wolfsburgu už je rozběhnutý.

Gamifikace Využívání principů hry v různých oblastech; ve vzdělávání nebo třeba v marketingu.

Výuka tu probíhá na bázi nekonvenčních technik. Nejsou tu přednášky, učebnice ani učitelé. „ Výukový koncept 42 funguje na principu ‚learning to learn‘ (anglicky ‚učit se učit,‘ – pozn. red.). Studentům umožňuje získat praktické IT vzdělání vlastním tempem. Je postavený na aktivní spolupráci studentů, bez lektorů,“ vysvětluje Hvížďalová.

„Využívá způsob gamifikace, to znamená, že každému výukovému tématu je věnováno několik projektů různých úrovní. Když studenti úspěšně absolvují jeden tematický level, dostávají přístup do dalšího. Komplexita témat postupně narůstá od základu počítačové vědy, k pokročilejším jazykům a technologiím jako je umělá inteligence, grafika v pohybu a kyberbezpečnost,“ dodává Hvížďalová.