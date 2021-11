Studie: Čeští ajťáci jsou nejlépe placení a taky nejméně vzdělaní v regionu

Více než 40 procent IT odborníků v Česku má dokončenou pouze střední školu. Naproti tomu na Slovensku stačí středoškolské vzdělání jen 26 procentům programátorů a v Polsku 18 procentům programátorů.



Podle expertky na IT vzdělávání Martiny Dubcové je to nejspíš dáno tím, že čeští ajťáci mnohokrát vysokou školu prakticky nepotřebují a nemají motivaci ji dodělat. „Dost často je to o tom, že nastoupí na vysokou školu, ale nedokončí ji, protože jim to nedává smysl. Mají pocit, že se učí jenom teorii, kterou potom k ničemu nevyužijí. Chybí tam praktičnost,“ uvádí Dubcová, která působí ve společnosti Key Trainings.

V Česku je mezi IT specialisty jen 55 procent vysokoškolsky vzdělaných lidí, v Polsku je to 80 procent, na Slovensku 66 procent, v Maďarsku 77 procent a na Ukrajině 85 procent.

Navzdory nižší úrovni vzdělání jsou Češi nejlépe mzdově ohodnocenými ajťáky v regionu. Zhruba 33 procent z nich dostává 67 tisíc korun a víc čistého. Kolem 17 procent IT odborníků v tuzemsku má dokonce čistou mzdu vyšší než 89 tisíc korun. Opačným extrémem je Ukrajina, kde 40,5 procent ajťáků vydělává méně než 22 tisíc korun čistého.

Data vyplývají z průzkumu společnosti No Fluff Jobs, která ve střední a východní Evropě provozuje inzertní portál právě pro ajťáky. Firma studii sestavila na základě výpovědí 4 185 IT profesionálů z Česka, Slovenska, Polska, Maďarska a Ukrajiny. Konkrétně ČR byla zastoupena 800 dotazovanými.

Jak ulovit vývojáře

Dlouhodobě se mluví o tom, že na pracovním trhu je extrémně málo vývojářů, což ještě umocnila pandemie a zrychlená digitalizace všeho a všech. Pramen IT specialistů zkrátka vyschnul. Této nesnadné situaci by zaměstnavatelé měli přizpůsobit své náborové procesy, upozorňuje generální ředitel No Fluff Jobs Tomek Bujok, který je sám softwarovým inženýrem.

„Pokud vám IT specialista pošle životopis, a vy s ním do 24 hodin neuděláte pohovor, přijdete o něj,“ uvádí Bujok.

„V momentě, kdy IT odborník zažádá o práci, tak má personalista zhruba půl dne na to, aby ho odchytil,“ doplňuje Marek Somol, který ve společnosti No Fluff Jobs působí jako specialista marketingu. „Snažíme se o tom informovat naše klienty, se kterými spolupracujeme, a kteří u nás inzerují pracovní nabídky. Říkáme jim, aby reagovali co nejrychleji, aby nevyčkávali zbytečně několik dní než se jim sejde několik životopisů,“ říká Somol.