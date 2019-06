Řetězce Penny, Lidl ani Billa s expanzí nekončí, Tesco se zaměří na Žabky

„Nejnižší zastoupení má retail v ­oblastech, jako je Aš, Kraslice, Králíky, Broumov, Rumburk, Varnsdorf,“ vyjmenovává Lukáš Puchrik ze společnosti Clever Analytics další bílá místa v zemi.

Tentokrát jde o nedostatek obchodů v obcích s rozšířenou působností. Analytici přitom mapují nejenom potravinářské obchody, které bývají nejsledovanější, ale i drogerie, prodejny elektra, nábytku, sportovních potřeb, diskontních řetězců s oblečením či trafiky.



Expanze velkých potravinářských řetězců sice není u konce, nicméně nejvíce našlápnuto mají nyní diskonty. „Před měsícem jsme otevřeli v­ Pečkách 380. prodejnu a­ do roku 2020 máme jako realistický cíl 400 prodejen,“ uvedl před pár týdny na tiskové konferenci generální ředitel Penny Marketu Jens Krieger.

Penny je co do počtu prodejen nejrozšířenějším řetězcem, jeho obchody lze nalézt v městečkách i v centrech velkých měst. V­ Praze nedávno řetězec dokončil modernizaci všech třiceti prodejen. Penny Market přitom stejně jako Lidl přizpůsobuje velikost a formát danému místu – například v Horních Počernicích strhli starou prodejnu a místo ní postavili novou a větší.

Naopak v centru Prahy kousek od Anděla Penny nacpal mnohem menší prodejnu do zástavby na frekventované ulici. „Víme, že v­ Praze dávají menší plochy smysl,“ uvádí jednatel Martin Peffek s­ tím, že průměrná plocha prodejny zůstává 830 metrů čtverečních.



Volno podél hranic

Manažeři, kteří pro řetězce vyhledávají volná místa, se shodují, že nejagresivnější je v zapichování praporků do mapy německý Lidl. „Tam, kde všichni ostatní nabízejí za metr čtvereční 2,5 tisíce, Lidl přijde a zaplatí klidně šest tisíc,“ popisuje jeden z lidí z oboru.

Lidl před dvěma týdny představil plány na svůj obří sklad u Buštěhradu na Kladensku, který má zásobovat až 90 prodejen v padesáti městech. Generální ředitel společnosti Pavel Stratil při té příležitosti prošel všech patnáct obchodů, které řetězec otevře letos a příští rok. Čtyři prodejny zahájily provoz už letos.

„Je pro nás důležitá blízkost zákazníka,“ zopakoval šéf Lidlu několikrát. Z uvedeného výčtu bylo vidět, že Lidl cílí hlavně na větší města včetně Prahy, kde donedávna bylo na žlutomodré logo těžké narazit.

Letos otevřené prodejny jsou všechny v hlavním městě a dalších sedm se připravuje. Na seznamu expanze je rovněž Brno, České Budějovice, Pardubice, Karviná či Kolín.



V Praze, kde je těžké najít volné místo, se řetězce uchytí buď v novostavbách, anebo nákupem starších objektů. Například Lidl takto koupil tři objekty i s obchodem řetězce Norma.

Když se na místa s potenciálem 25­ tisíc a více obyvatel, kde není Lidl, dívali mapoví analytici, vyšlo jim, že zatímco vnitrozemí má tento řetězec vcelku pokryté, podél hranic je spousta hluchých míst. Například jihozápadní hranice Čech byly loni v létě podle mapy Clever Analytics zcela „lidluprosté“.

Z dalších řetězců je poměrně aktivní Billa, jejíž expanzní plány počítají do dalších let se zhruba deseti obchody ročně. „Letos Billa otevře dalších dvanáct nových prodejen a ­přiblíží se svému cíli provozovat tři sta prodejen do roku 2025,“ uvádí mluvčí řetězce Dita Bratánková.

Další řetězce jsou trochu v pozadí, i když to neznamená, že by se nedělo vůbec nic. Britské Tesco v ­Česku provozuje nejvíce formátů ze všech, od maličkých Žabek přes větší Expresy až po supermarkety, hypermarkety, a dokonce i obchodní domy. Právě nejmenším Žabkám se chce Tesco věnovat nejvíce, kdežto u největších hypermarketů pokračují snahy o zmenšování, neboť ztrácejí na oblibě.

„Obchody menších formátů mají z našeho pohledu největší potenciál a právě jejich dalšímu rozvoji se chceme v budoucnosti intenzivně věnovat. Jde především o formát obchodů Žabka, kterých chceme v následujícím roce otevřít desítky,“ uvádí mluvčí Teska Václav Koukolíček.

S vícero formáty se musí vyrovnat i Albert provozující jak hypermarkety, tak prodejny menších rozměrů. Na otázky ohledně expanze neodpověděl, nicméně podle tiskových zpráv řetězec za poslední rok žádný obchod neotevřel.

Kaufland, provozující nyní 133 hypermarketů, ale menších velikostí než Tesco či Albert, zatím letos otevřel jednu prodejnu. S dalšími počítá.

Globus, který provozuje co do plochy největší obchody a na rozdíl od ostatních se o jejich zmenšování nesnaží, pracuje podle mluvčí Rity Gabrielové na několika projektech.

První malý obchod Globus Fresh otevřel loni v Pardubicích a letos bude další v Praze na Pankráci. Místo pro něj se hledá snadněji, protože má prodejní plochu zhruba 200­ metrů čtverečních. Musí ale stát v blízkosti svého velkého bratra, protože je z něj zásobován.

Kolik mají řetězce obchodů a kolik plánují kolik mají obchodů nyní kolik plánují do r. 2020 Penny 380 +20 Albert přes 300 (neuvedeno) Tesco 300 +desítky prodejen Žabka Lidl 247 +15 Billa 224 +12 (jen letos) Kaufland 133 (neupřesněno) Globus 15 (a 1 Fresh) (neupřesněno)

Pramen: řetězce