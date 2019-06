Obchod s vyřazeným zbožím skupuje věci, které nechtějí ani některé řetězce

5:00 , aktualizováno 5:00

Skleničky, hrnečky, brýle, baterie, džíny, sekačky na trávu, sponky do vlasů nebo krém na ruce, to je jen zlomek toho, co každou chvíli zbude obchodním řetězcům ve skladech. O to, kam s tím, se starají specializované firmy, které přebytečné zásoby vykupují za zlomek ceny a dál prodávají. Jednu takovou buduje v Česku bývalý manažer Teska Michal Štádler se svými společníky.