Lidé zkouší nové režimy práce, chtějí pondělky z domova a čtvrtky v kanceláři

Internetový vyhledávač módy Glami zaměstnává na kancelářských pozicích zhruba 80 lidí. Ještě před pandemií docházel každý z nich denně na pracoviště. K takovému nastavení se firma sice nevrátí, plný home office ale také není na pořadu dne. Glami místo toho zavedlo takzvané „Tuesdays and Thursdays“, tedy kancelářské úterky a čtvrtky, kdy se zaměstnanci musí do práce fyzicky dostavit. Zbytek týdne mohou pracovat z domova.



„Úterky a čtvrtky se nám hezky hodily kvůli názvosloví – Glami Ts. Víme, že když lidem představujeme nový koncept, trefné názvosloví hraje důležitou roli a je to lépe zapamatovatelné, slouží to jako koncept a třeba i inspirace pro další firmy,“ vysvětluje manažerka firmy Gabriela Teplá, proč si podnik vybral zrovna tyto dva dny v týdnu.

I přesto, že jsou uvedené důvody spíš propagačního charakteru, Glami se bezděky trefilo do výsledků nových výzkumů, jež se týkají nastavení práce. Například podle průzkumu mezinárodní poradenské společnosti EY z Austrálie je u zaměstnanců nejméně oblíbená pondělní a páteční přítomnost v kanceláři. Naopak nejvíce lidí si přeje fyzicky docházet do práce ve čtvrtek.

„Pondělitida“ Princip nenáviděného pondělí není ničím novým. Oxfordský slovník angličtiny má pro neochotu jít do práce nebo do školy v pondělí dokonce zvláštní slovo „mondayitis“, což by se do češtiny dalo přeložit jako „pondělitida“.

Na začátku června zase vyšla odborná studie, která uvádí, že lidé jsou nejvíce nezdvořilí a nerudní v pondělí. Podle komentátorky britského listu Financial Times Pility Clarkové to znamená, že pokud se firmy rozhodují, jak systém nastavit, měly by pondělky do budoucna sloužit hlavně pro práci z domova.

Zaměstnanci Glami využívají kancelářské úterky a čtvrtky k hromadným schůzkám. „Zároveň v těchto dnech je i dostatek prostoru pro neformální konverzace, vymýšlení nových postupů a funkcí,“ uvádí Teplá. „Ve zkratce se tyto dny snažíme využít pro osobní setkání v rámci firmy, což doteď nešlo, za nás je to ale důležité,“ dodává manažerka, která má ve firmě mimo jiné za úkol zpříjemňovat pracovní dobu zaměstnancům tak, aby je to v kanceláři bavilo.

Dobrovolnost jako benefit

Zkušenosti s hybridním režimem mají i zaměstnanci marketingové agentury Unikum. Už před pandemií tam fungoval princip pondělí, pátek na home office a úterý, středa a čtvrtek v kanceláři. „Osvědčilo se nám to i proto, že zaměstnanci mohli pohodlně pracovat i mimo Prahu v návaznosti na víkendové dny,“ uvádí za firmu její generální ředitel Ondřej Götthans.

„Společné dny v kanceláři jsme využívali pro klientské i interní schůzky, navazovali jsme na ně i popracovní aktivity pro posílení kolektivu. Po pandemii, kdy jsme víceméně rok a čtvrt pracovali převážně z domova, jsme se rozhodli pro model dobrovolného docházení do kanceláří, opět na tři dny v týdnu, kdy pondělky a pátky pracujeme z domova,“ popisuje Götthans.

„K dobrovolnosti jsme dospěli na základě průzkumu mezi jednotlivými zaměstnanci, kdy část preferovala návrat k původnímu modelu a část preferovala dlouhodobý home office. Vzhledem k tomu, že se nám práce na dálku osvědčila a víme, že to pro některé zaměstnance je velmi silný benefit, vyhověli jsme tomuto požadavku,“ dodává šéf agentury.

Většina firem, které redakce IDNES oslovila, nechává rozvržení hybridního režimu na manažerech jednotlivých týmů a na požadavcích samotných zaměstnanců.

Jde například o operátora O2, pojišťovnu Kooperativa nebo o bankovní společnost Raiffeisenbank. „Aktuálně pracujeme v režimu částečného home office. Kdo chce, může samozřejmě za dodržení nastavených hygienických pravidel chodit do kanceláře. Záleží též na domluvě s nadřízeným. Jsou momenty, kdy je přítomnost zaměstnance v kanceláři nezbytná,“ uvádí tisková mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká.

Kancelář jako podhoubí myšlenek

Za zmínku stojí též pracovní nastavení advokátních firem, pro něž kancelář představuje prakticky nezastupitelné prostředí vzájemné interakce mladších a služebně starších pracovníků. „Konkrétní dny, kdy se musí být za všech okolností v kanceláři, nemáme. A myslím, že to ani není potřeba,“ říká advokátka Jitka Logesová z mezinárodní advokátní kanceláře Wolf Theiss.

„Dohoda o nastavení konkrétních home office režimů se uzavírá v rámci příslušných odborných nebo projektových skupin. Zatím jsme se touto otázkou vůbec nemuseli zabývat, protože převážná část kolegů preferuje práci z kanceláře,“ uvádí advokátka, která pracuje v hybridním režimu už více než dvacet let. Řídí totiž pobočky společnosti v České republice a na Slovensku a zároveň bydlí v Německu, kde má tři děti a manžela.

Ačkoli firma již před pandemií využívala možnosti home office, v posledním roce systém prošel zatěžkávací zkouškou. „Kolegové začali postupem času preferovat spíš práci v kanceláři než doma a to nejen s ohledem na chybějící sociální kontakty, ale i proto, že práce ve fyzickém týmu je mnohem efektivnější a kreativnější,“ zdůrazňuje Logesová.

Možnosti nastavení hybridního režimu se navíc podle Logesové neliší jen u jednotlivých profesí v rámci firmy, ale také mezi samotnými advokáty. „V oblasti litigací (soudních řízení) nebo pracovního práva, kdy práce většinou není příliš dynamická a je předvídatelná, je určitě větší šance, že pravidelné hybridní nastavení bude fungovat. Naopak v oblasti transakčního byznysu nebo například v mé oblasti korporátních šetření je situace složitější, protože práce není předvídatelná, je komplexnější, musíme pracovat pod velkým časovým tlakem a ve větším týmu,“ popisuje Logesová.

Většině firem home office nevoní

Nedávný průzkum společnosti LMC, která provozuje pracovní portály jako je Jobs.cz, zjišťoval, jak by si zaměstnanci hybridní režim představovali. Ukázalo se, že lidí, kteří by chtěli pracovní dobu trávit výhradně z domova, je minimum. Převažují naopak ti, jenž chtějí většinu dní v týdnu zamířit do kanceláře a na jeden až dva dny využít home office.

„Vypadá to, že se to ustálí v nějakém režimu půl na půl, možná o fous častěji se potkávat v kancelářích, kde je prostor řešit spolu věci na přímo, a méně často, jeden až dva dny v týdnu, z domova,“ říká k tomu analytik LMC Tomáš Ervín Dombrovský.

Jak to vidí firmy, zjišťovala v pravidelném průzkumu personální agentura ManpowerGroup. Její výsledky mohou být pro fanoušky home office skličující. Až osmdesát procent českých zaměstnavatelů bude vyžadovat, aby většina jejich pracovníků docházela na pracoviště na celou pracovní dobu, to je na pět dní v týdnu.

Jen čtrnáct procent firem předpokládá, že jejich zaměstnanci budou kombinovat práci z domova s prací na pracovišti. Avšak nutno dodat, že tento průzkum oslovuje zaměstnavatele napříč odvětvími. Zahrnuje tak i třeba výrobní a průmyslové firmy, které pro podstatnou část zaměstnanců home office uskutečnit nemohou. Výrobní linka se zkrátka do kuchyně nevejde.