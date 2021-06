Covid Čechy ke změně zaměstnání nepřinutil. Svých míst se drží, když to jde

„Nejdůležitějším faktorem spokojenosti zaměstnanců zůstává již po řadu let atraktivní mzda a benefity. Na druhé místo se však v letošním roce probojovalo finanční zdraví zaměstnavatele, to v kontextu doby znamená odolnost proti krizi a schopnost hladce fungovat i v době pandemických omezení. Právě ekonomicky stabilní firmy jsou dnes pro uchazeče nejatraktivnější a mají vliv i na celkový pocit spokojenosti pracovníků,“ říká ředitel české pobočky Randstadu Jacek Kowalak.



Jde podle něj ale o faktor, který v dnešní době nemohou firmy zcela ovlivnit. Pokud chtějí i přesto upoutat zájem uchazečů o práci, musí se zaměřit na další preference českých zaměstnanců a nabídnout jim alespoň atraktivní mzdu a benefity, jistotu práce. Tedy nejlépe smlouvu na dobu neurčitou, příjemné pracovní prostředí a zajímavou práci.

Průzkum také zjistil, že tuzemští zaměstnavatelé motivují k očkování zhruba pětinu svých zaměstnanců, a to formou například finančních příspěvků ve výši několika tisíc korun nebo placeným volnem v době očkování.

Například těžařská firma OKD, která očkovaným vyplácí až tři tisíce korun, nebo internetový obchod Mall, jenž dává zaměstnancům den volna navíc. Stejnou cestou jde i zlínský výrobce pneumatik Continental Barum. Ten pracovníkům umožňuje placené volno na den očkování i na den po něm kvůli rekonvalescenci (více jsme o tématu očkovacích benefitů ve firmách psali zde).

„Tyto benefity mají za cíl zvýšit motivaci lidí k očkování proti covidu-19 a zabránit tím případným dalším negativním následkům spojeným s potenciální příští vlnou pandemie,“ komentuje Jacek Kowalak.

V mezinárodním srovnání snaha českých zaměstnavatelů popostrčit své zaměstnance k vakcinaci však zaostává. V globálním průměru referuje až 46 procent zaměstnanců o tom, že je jejich firmy různými způsoby motivují k očkování.

Nabízet méně peněz firmám neprojde

Průzkum Randstadu rovněž ukázal, že i přes růst mezd v posledních letech čeští zaměstnavatelé podle vnímání lidí v nabídce atraktivního balíčku odměn zaostávají. Velký nesoulad se vedle odměňování projevuje v kariérním postupu. Více než polovina zaměstnanců považuje tento aspekt za důležitý, ale u svých zaměstnavatelů ho hodnotí jako druhý nejhorší.

„Trh práce se začíná vracet do stavu před pandemií. Počet volných míst stoupá, počet volných kandidátů však nikoli. Z rozhovorů se zaměstnavateli vidíme přirozenou tendenci neroztáčet mzdovou spirálu, obávám se ale, že situace, kdy by byla možnost nabízet kandidátům výrazně méně peněz, nenastane,“ upozornil Kowalak.

Čeští zaměstnavatelé získali v průzkumu velmi dobré hodnocení za zajištění bezpečného pracoviště v souvislosti s covidem-19. Zaměstnanci nicméně tento faktor nepovažují za příliš důležitý, spíš ho mají za samozřejmost. Nejnižší hodnocení si čeští zaměstnavatelé odnesli za to, jak svým lidem umožnili v době pandemie práci na dálku.

Muži měli situaci jistější

Pouze 29 procent českých zaměstnanců má práci, kterou lze vykonávat z domova, a to buď na plný úvazek nebo částečně. „Jde o nejmenší podíl ze zkoumaných zemí, globální průměr je 53 procent,“ dodal Kowalak. Malá možnost výkonu práce z domu měla vliv i na velký podíl lidí, jimž pandemie změnila situaci v práci. Jeden ze tří zaměstnanců musel buď nastoupit na nařízenou dovolenou, ztratil práci, anebo pracoval více či méně hodin než obvykle.

Týkalo se to nejvíce žen, mladých lidí do 24 let a lidí s nižším vzděláním. Naopak lidé s vyšším vzděláním, nad 35 let a významně častěji také muži uváděli, že pokračují v práci jako obvykle.

V ČR se průzkum uskutečnil na vzorku 4 750 respondentů v lednu 2021.