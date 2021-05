Jak udržet táty doma s dítětem? Ministerstvo pro ně chystá novou dávku

V Česku musí do 2. srpna 2022 fungovat opatření, které umožní každému z rodičů zůstat dva měsíce s malým dítětem doma a dostat za to od státu zaplaceno. Využít to by ale nebylo povinné a stávající rodičovský příspěvek by se tím nijak nekrátil. V Česku zůstávají celou rodičovskou dovolenou s dětmi doma v drtivé většině ženy.