Rodinné firmy si drží zaměstnance a vyhlížejí světlé zítřky, vyplývá z průzkumu

Rodinné firmy se ukázaly jako tahoun při zvládání pandemie, většina z nich nepropouštěla své zaměstnance a nemá to v plánu ani v blízké době, naopak se snaží dívat pozitivně do budoucnosti. Ukazuje to jarní průzkum agentury IPSOS pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).