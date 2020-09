Pauzu na kávu v kuchyňce žádný videohovor nenahradí, shodují se právníci

Advokátka Jitka Logesová z mezinárodní advokátní kanceláře Wolf Theiss by se ještě před patnácti lety styděla říct klientovi, že mu právě volá z home office. Nebylo to obvyklé. Do pražské a bratislavské pobočky společnosti, které vede, přitom dojíždí až z Mnichova, kde má tři děti a manžela. Možnost pracovat občas z domova je proto pro ni již léta přirozená.