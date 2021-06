Pandemie a související opatření vnesly do života lidí velké změny, často bylo třeba učit se nové věci. S přechodem značné části zaměstnanců do domácích kanceláří se proměnil také vztah k práci. Polovina lidí tvrdí, že před pandemií byli v zaměstnání šťastnější než teď. Ukázal to průzkum STEM/MARK pro personální agenturu Předvýběr.cz, který má MF DNES exkluzivně k dispozici.