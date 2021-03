Na testy doplácejí firmy 100 milionů týdně, spočítali zaměstnavatelé

Po dvou týdnech, kdy vláda nařídila povinné testování zaměstnanců ve firmách, Svaz průmyslu a dopravy provedl průzkum mezi více než stovkou podniků dohromady se 114 tisíci zaměstnanci. Pozitivní výsledek testu mělo v průzkumu 882 lidí, to je 0,77 procenta z testovaných. „Ve firmách nejsou žádná ohniska šíření koronaviru,“ míní viceprezident Svazu Jan Rafaj.

Méně než jedno procento zachytilo 71 procent firem, naopak pouze pět procent podniků mělo pozitivních zaměstnanců více než pět procent.

„I ti největší odpůrci musí potvrdit, že ohniska nákazy by ve firmách antigenní testy odhalily,“ dodává. Podle Rafaje firmy nejsou problémem, ale součástí řešení a firmy se tímto podílí na boji s epidemií.

Velké firmy nad 250 zaměstnanců měly 0,75procentní podíl pozitivních záchytů, ty mezi 50 a 250 zaměstnanci 1,24 procenta. Vysvětluje to mimo jiné i tím, že ve velkých podnicích se daří lépe dodržovat hygienická opatření a mnohé také testovaly dříve. Ukázalo se, že firmy, které testovaly už před vládním nařízením, měly nyní méně pozitivních nálezů.

„Pokud bylo minulý týden v České republice jeden milion zaměstnanců otestovaných a jedno procento je pozitivních, pak jsme objevili deset tisíc bezpříznakových pozitivně testovaných zaměstnanců, které jsme izolovali, vytrasovali a neumožnili jim, aby nakazili dalších 14 tisíc lidí,“ uvádí Rafaj pro případ, že by reprodukční číslo bylo na hodnotě 1,4.

Půl miliardy ze svého za měsíc

Firmy ovšem narážely na ceny testů. Nepotvrzuje se, že by postupně ceny testů klesaly a příspěvek státu 60 korun za test nestačí. Většina firem uvedla, že nakupuje testy v rozmezí 101 až 150 korun a dalších 20 procent dokonce nakupuje za více než 150 korun za test. Dotace od státu tak pokryje jen polovinu ceny.

„Pokud platíme šedesát korun ze své kapsy, firmy do veřejné služby daly sto milionů korun ze svého za týden,“ dodává Rafaj. Za měsíc testování by to činilo zhruba půl miliardy navíc ještě k dalším hygienickým opatřením, které podniky zavedly.

Zaměstnavatelé dále uváděli, že dodací lhůty pro testy byly v mnoha případech příliš dlouhé nebo firmy nemohly testy sehnat od distributora autorizovaného ministerstvem zdravotnictví, proto nakoupily od jiných stejně kvalitní, ale nemohly na ně čerpat dotaci.

Většina firem podle svazu volila testování přes soukromá zdravotnická pracoviště nebo samotesty. Jen tři procenta firem poslala zaměstnance do veřejných testovacích center.

Svaz průmyslu a dopravy vyzval k dalšímu dodržování všech hygienických opatření. Výsledky testování v podnicích podle svazu ukazují, že to je cesta, jak držet epidemii pod kontrolou.

„Moc dobře si uvědomujeme, že dobrý výsledek testu nikoho neopravňuje polevit v dodržování opatření. Všem členským firmám dnes rozesíláme letáky, které děkují zaměstnancům za zodpovědné chování a nabádají k neustálému dodržování hygienických opatření nejen v práci, ale i mimo pracovní dobu,“ doplňuje Rafaj.