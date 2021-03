Nouzový stav má být přes Velikonoce. Vláda projedná širší testování na covid

Může to znamenat konec zákazu sportu mimo katastr obce po konci třítýdenního lockdownu 21. března, kdy je zatím výrazně omezeno i překračování hranic okresů.



Vláda bude podle vicepremiéra Jana Hamáčka jednat o možném prodloužení nouzového stavu. Nynější platí do 28. března. Bez něj by o Velikonocích, které připadají na první dubnový víkend, nebylo možné omezovat pohyb.



„Naší ambicí musí být stlačit epidemii na akceptovatelná čísla. To znamená, že denní nárůsty musí být v tisících, a ne přes deset tisíc a musíme mít aspoň půlku nemocnic prázdnou. Pak se můžeme bavit o nějakém uvolňování. Samozřejmě bude pokračovat vakcinace. Jsem rád, že se tento proces zrychluje. To oboje by mělo zabrat a věřím, že během dvou měsíců budeme z nejhoršího venku,“ řekl Hamáček v České televizi. ČSSD chce také znovu na jednání vlády otevřít i téma možné částečné uzávěry průmyslu v době Velikonoc.



Testování ve firmách dvakrát týdně?

Podle vicepremiéra Karla Havlíčka vláda probere návrh na povinné testování antigenními testy ve firmách od deseti zaměstnanců. „To bychom chtěli udělat od pondělí za týden, pokud to samozřejmě vláda schválí. Máme prověřeno to, že zde bude dostatečná kapacita samotestů, což je podstatné, a dostali bychom do hry dalších řádově 700 000 zaměstnanců,“ řekl Havlíček v neděli v debatě na CNN Prima News. Možností, kterou vláda podle něj zvažuje, je zvýšení frekvence povinných testů zaměstnanců na dvakrát týdně.

Ministr zdravotnictví Blatný při interpelacích ve Sněmovně upozornil, jak je v mimořádném opatření vlády upravena povinnost testovat zaměstnance. „Zaměstnavatel má povinnost zajistit toto testování pro svého zaměstnance, nikoliv tím, že ho pošle na veřejné místo,“ řekl Blatný. Některé firmy podle něj neplní, co mají a převádí zodpovědnost na své zaměstnance, které nabádají v některých případech k tomu, aby využívali místa, která jsou určena pro veřejnost. Ministr zdravotnictví předpokládá, že testování zaměstnanců bude probíhat i v dubnu a v květnu.