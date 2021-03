Projednáme testy dvakrát týdně, řekl Havlíček. Zvažuje zapojení menších firem

Podle Fialy vláda testování nezvládá. „Pro firmy je to nesmírně složité. Být vládou, tak bych se tady tolik nechlubil,“ řekl v pořadu předseda ODS. Podle něj začalo pozdě i plošné testování veřejnosti. „Škoda je, že nás vláda více neposlouchala,“ uvedl.

Ministr Havlíček oznámil, že vláda uvažuje o povinném testování ve firmách dvakrát týdně místo současného jednoho. „Budeme o tom jednat v pondělí na vládě. Je to cesta, která se nabízí,“ podotkl vicepremiér.

Vláda podle Havlíčka také projednává povinné testování i ve firmách mezi 10 a 49 zaměstnanci, dosud testování musí zařídit jen větší společnosti. Ministr rovněž ubezpečil, že na cestě do Česka je 40 milionů testů. „Schvalujeme další dodavatele, máme jich už přes sto,“ doplnil Havlíček s tím, že testů pro firmy bude dost.

Předseda ODS zdůraznil, že je nutné k testování firmy motivovat. „Vidím konkrétní firmy a lidi. Za testování neplatí malé částky. Je logické, aby stát pomohl,“ řekl Fiala, který narážel na proplácení testů státem. Podle Fialy je 60 korun za test málo a vláda by měla přispívat více.

Ve firmách jsou 2 procenta nemocných

Podle předběžných dat je ve firmách mezi jedním až dvěma procenty nakažených. Největší podniky měly otestovat všechny své zaměstnance na covid-19 do pátku. Odborníci varovali před zahlcením odběrových míst pro metodu PCR. Ta má sloužit jako potvrzení pozitivních antigenních testů.



Politici v diskuzi řešili i rozvolnění. „Co se týká uvolňování volnočasových aktivit a obchodů, tak se nebude rozvolňovat před Velikonocemi,“ zdůraznil Havlíček. Ten popřel, že by vláda slibovala uvolnění současných opatření po třech týdnech. „Nenuťte nás do termínů,“ zdůraznil Havlíček.

Podle Fialy je důležité, aby vláda lidem řekla, za jakých podmínek se bude vracet k normálnímu životu. Fiala tak narážel na připravenou vlastní tabulku k rozvolnění. „Musí vycházet nejen z počtu nakažených, ale i hospitalizovaných. Vláda to neudělala, udělali jsme to my. Doufám, že si to vláda vezme,“ řekl Fiala.

Podle Havlíčka je však tabulka opozice katastrofa. „Pomíjím, že jste tam dali úplné nesmysly. V polovině dubna si dáme pivo a prázdniny budou prázdniny. Je to jen pár barevných obrázků, které nic neříkají,“ reagoval Havlíček, kterému Fiala řekl, že by se mohl zúčastnit „mistrovství světa ve žvanění“.

Plán, který sepsal AntiCovid tým trojkoalice Spolu, počítá v optimistickém scénáři s tím že také již 29. března by se do škol mohli vrátit žáci prvních a druhých tříd základních škol a také posledních ročníků základních a středních škol. „Je třeba testovat, očkovat a aby lidé měli důvěru, že když budou omezovat svůj život, budou mít naději,“ řekl Fiala.

Ministr v pořadu také přiznal, že vláda zatím nejednala o výjimkách na prodej velikonočního zboží. Tudíž však není jisté, že si lidé budou smět koupit například pomlázku.

Názor prezidenta, nic víc, řekl Havlíček k volání po konci Blatného

Oba politici se také vyjádřili k výroku prezidenta Miloše Zemana, aby premiér odvolal ministra zdravotnictví Jana Blatného, ministra zahraniční Tomáše Petříčka a ředitelku Státního úřadu pro kontrolu léčiv Irenu Storovou.



„Pan prezident, řekl svůj názor. Nic víc, nic míň. Nemůžeme panu prezidentovi vzít možnost se vyjádřit,“ komentoval Havlíček. Fiala však upozornil na souvislost s vakcínou Sputnik V. „Doufám, že vláda nepodlehne tlaku. Musíme trvat na certifikaci EMA,“ reagoval Fiala.

Havlíček se nedomnívá, že by ve vládě nastaly velké změny.