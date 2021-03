Vláda chce testy živnostníků i malých firem, měly by být jednou za 5 dní

Návrh na povinné testování ve firmách do 10 zaměstnanců v pondělí podle Schillerové projedná kabinet. Zvažovat bude také častější testování.

Ministryně financí v pořadu ČT Otázky Václava Moravce řekla, že možnosti na uskutečnění jsou dvě, a to testovat dvakrát týdně nebo jednou za pět dní.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček v neděli v pořadu Partie Terezie Tománkové na televizi Prima potvrdil, že vzniká kompromis, že by mohly firmy povinně testovat jednou za pět dní. Aktuálně je interval sedmidenní. Testování dvakrát týdně by podle Hamáčka mohlo pro některé větší firmy znamenat kolaps.

Podle ministra vnitra by se mělo s rozvolňováním ještě počkat. Co se týče nouzového stavu, mezi členy vlády se podle něj debatuje o jeho prodloužení nejméně o 14 dní. Současný nouzový stav je platný do 28. března.

Podniky s více než 250 zaměstnanci musely první kolo testování dokončit do 12. března, středně velké firmy měly na otestování všech pracovníků čas do 15. března. Zapojeny už jsou i společnosti s deseti až 49 lidmi, které musejí první cyklus testování skončit do 26. března. Testování je závazné i pro veřejný sektor.

Dotace na testy

V souvislosti s častějším testováním by měla podle původních předpokladů být upravena i dotace na test. Firmy by měly mít možnost na test čerpat 60 korun z veřejného zdravotního pojištění. Nárokovat si budou smět maximálně čtyři testy měsíčně na zaměstnance.

Například podle Hospodářské komory je průměrná cena testů mnohem vyšší, příspěvek by měl být podle prezidenta komory Vladimíra Dlouhého alespoň 100 korun. Úhrada by se pak měla upravovat podle cen na trhu, uvedl. Hamáček se ale pozitivně k zvýšení dotace nestaví.