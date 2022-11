Uchazeči o Dukovany podali nabídky. Přišly šifrovaně do zvláštního úložiště

Společnost Elektrárna Dukovany II (EDU II), jejímž stoprocentním vlastníkem je právě ČEZ, bude nabídky analyzovat, přičemž zatím nebude z uchazečů vybírat. Prvotní návrhy jsou spíš podkladem pro vyjasňování technických parametrů.

Tendr se nese v duchu přísného zabezpečení a snahy nedat žádné straně ani tu nejmenší výhodu. Základem je, aby všichni tři uchazeči dostávali identické informace a aby si zároveň neviděli přes rameno. EDU II proto nabídky obdržela elektronicky prostřednictvím speciálního šifrování a unikátně zabezpečeného úložiště.

V létě budou probíhat jednání mezi společností EDU II a všemi uchazeči, v rámci kterých se budou návrhy dolaďovat. V září pak Westinghouse, KHNP a EDF předloží finální nabídky. Až na jejich základě se Česko bude rozhodovat, kterou firmu si pro nový jaderný projekt vybere.

„Vnímáme, že uchazeči mají silný zájem o stavbu nového jaderného zdroje v České republice. Od zahájení tendru v březnu tohoto roku vidíme pečlivou přípravu od všech uchazečů. Sestavili silné týmy na tuto zakázku, měli řadu upřesňujících dotazů, absolvovali návštěvu dukovanské lokality,“ říká člen představenstva a ředitel divize Nová energetika ČEZ Tomáš Pleskač.

EDU II nabídky vyhodnotí do konce roku 2023, avšak poslední slovo bude mít stát, který může uchazeče z tendru vyřazovat. Jasno by mělo být na konci roku 2024, kdy dojde k podpisu smlouvy. Nový jaderný blok by měl v Dukovanech stát v roce 2036.