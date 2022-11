Podpora jádra stoupá. Měli bychom být soběstační, říkají Češi v průzkumu

Naposledy získal rozvoj jádra obdobnou podporu jako nyní v roce 2009, kdy ji vyslovilo 71 procent. Tehdy energetická společnost ČEZ zahájila zakázku na dostavbu dvou bloků Jaderné elektrárny Temelín, kterou následně v roce 2014 zrušila.

Agentura IBRS (International Business and Research Services, s. r. o.) provedla průzkum na přelomu října a listopadu mezi pěti sty respondenty. Z výsledků vyplynulo, že spolu s podporou rozvoje jádra mezi lidmi posílil i názor, že ČR by měla být ve výrobě elektřiny soběstačná. Podporuje to 97 procent populace.

Téměř osm z deseti respondentů je zároveň přesvědčeno, že energetickou soběstačnost ovlivňují válečné události na Ukrajině. „Tři čtvrtiny lidí se současně obávají přerušení dodávek plynu z Ruska,“ uvedl jednatel agentury IBRS Miloš Rybáček.

„V posledním období výrazně sílí názor, že budoucnost energetiky v České republice spočívá především v koexistenci jádra a obnovitelných zdrojů, tedy těch, které nejsou vázány na dodávky fosilních paliv z Ruska,“ doplnil Rybáček. Jak rozvoj jaderné energetiky, tak i rozvoj obnovitelných zdrojů nyní podle něj podporuje 56 procent dotázaných. Proti jaru je to nárůst o deset bodů.

Vyšší podpora rozvoje jádra se podle agentury projevila i v jednoznačném souhlasu s návrhy vlády v oblasti podpory jaderné energetiky. S nimi v průzkumu souhlasilo 84 procent respondentů.

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Tomáš Ehler počátkem měsíce uvedl, že ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje podklady pro rozhodnutí o uvažované výstavbě dalších bloků v českých jaderných elektrárnách. Ty by mohly doplnit nový blok v Dukovanech, jehož dodavatele vybírá polostátní firma ČEZ v tendru zahájeném letos v březnu. První nabídky od tří uchazečů má ČEZ dostat do konce listopadu.

Česko má v současnosti šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1 000 megawattů (MW), jsou v Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 MW stojí v Dukovanech. Zprovozňovány tam byly v letech 1985 až 1987 a počítalo se s jejich třicetiletou životností. ČEZ nyní předpokládá, že by mohly sloužit šedesát let.

Nový blok v Dukovanech chtějí stavět severoamerická společnost Westinghouse, francouzská EdF a korejská KHNP. Finální nabídky by měly dát do konce příštího roku, smlouva s vítězným uchazečem má být uzavřena do konce roku 2024. Blok se má začít stavět v roce 2029, zkušební provoz by měl být spuštěn o sedm let později.

Jaderné elektrárny produkují zhruba třetinu veškeré elektřiny vyrobené v Česku.