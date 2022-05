Kdo dostaví Dukovany? Tři nápadníci v tendru, jejich minulost a trumfy

Měli by je předložit do šesti měsíců. „Na zpracování finálních nabídek mají pak dvacet měsíců. Poté nabídky posoudí ČEZ a následně hodnotící zprávu předloží vládě. Smlouvy budou finalizovány v roce 2024 a na konci roku 2024 budou připraveny k podpisu s vybraným dodavatelem,“ popisuje mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Který z těch tří to bude?