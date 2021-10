Roztomilý hlídací pes, anebo Velký bratr? Amazon představil domácího robota

Velikostí a některými funkcemi robot připomíná psa. Produktu dominuje celkem velká obrazovka s digitálníma očima, které mají uživateli usnadnit a zpříjemnit komunikaci s Astrem.



Pomocí kamery a počítačového vidění zařízení monitoruje celou domácnost. Dokáže uživateli na dálku sdělit, zda při odchodu z bytu nezapomněl zavřít okno nebo vypnout troubu. Kamera též slouží pro zprostředkování videochatů. Ocení to lidé, kteří rádi komunikují prostřednictvím videohovorů a přitom si nechtějí neustále držet telefon před obličejem.

Robot by měl rozpoznat obyvatele domácnosti i případné vetřelce. Lupiče může v domě sledovat a nahrávat, jak si počíná, nebo ho vyrušit zapnutím alarmu. Kamera má rovněž sloužit při komunikaci se seniory, připomene jim například, aby si vzali prášky. Dohlédne na ně a dokonce vyhodnotí, jestli se důchodce nechová nějak nestandardně (třeba kdyby celý den nevstal z postele).

Amazon robota představil na akci nepřístupné pro veřejnost. Podle specializovaného webu TechCrunch jde o nejambicioznější a také zdaleka nejdražší představované zařízení této společnosti. Astro své budoucí majitele vyjde na 1 500 dolarů (téměř 33 tisíc korun), pro ty, co si pospíší, platí zaváděcí cena tisíc dolarů (skoro 22 tisíc korun).

Kombinace obrovského internetového obchodu se zařízením, které dokáže zjistit vaše zvyky, chování, nebo to, jaké máte doma předměty, může být nebezpečná. Libor Přeučil vedoucí laboratoře Inteligentní a mobilní robotiky na ČVUT

Nehledě na cenu je otázka, zda je současný trh na robotického psa na kolečkách připravený. Jak píše Mark Gurman, komentátor technologických novinek agentury Bloomberg, jen málokomu by asi bylo příjemné mít doma robota, který věrně sleduje svého pána, kamkoli se hne.

I přesto jde podle Gurmana o průlomový produkt. Komentátor dokonce píše, že druhý technologický obr Apple by nic podobného nevymyslel. „Amazon se pouští do rizik, kterým se Apple vyhýbá,“ myslí si Gurman.

S tím tak úplně nesouhlasí Libor Přeučil, vedoucí laboratoře Inteligentní a mobilní robotiky na Českém vysokém učení technickém (ČVUT). „Technologie, které Amazon použil, jsou dnes už v oblasti výzkumu a vývoje standardní. Zhruba deset let se pracuje na projektech, v nichž robot slouží jako dohled postižených či starších lidí. To už se dokonce objevuje i v některých pečovatelských zařízeních,“ uvádí Přeučil. „S Applem to podle mě srovnávat nelze, protože Apple tyhle věci vyvíjet nechce,“ dodává odborník.

Velký bratr v domácnosti

Z vyjádření vedoucích pracovníků Amazonu vyplývá, že společnost chce být lídrem v oblasti pokročilých domácích robotů s umělou inteligencí. „Lze to chápat jako analogii k situaci, kdy Elon Musk přišel se svým prvním elektromobilem. Najednou se trh více otevřel elektrickým autům,“ uvádí Přeučil a dodává, že podobně by to mohlo být i s Astrem. Jenže představené zařízení s roztomilýma digitálníma očima vzbuzuje kromě nadšení i obavy.

„Ze strany Amazonu jde podle mě o marketingový tah a také o nějakou vizi Velkého bratra v domácnosti. Kombinace obrovského internetového obchodu se zařízením, které dokáže zjistit vaše zvyky, chování nebo to, jaké máte doma předměty, je podle mého názoru problematická a může být i nebezpečná. Pro internetový obchod to může být obrovský zdroj informací, na základě nichž vám bude nabízet své produkty,“ vysvětluje Přeučil.

Podobné obavy se ozývají i z hlubin samotné společnosti Amazon. Krátce po představení robota totiž po internetu začaly kolovat interní firemní dokumenty, v nichž lidé z vývojového týmu upozorňují na možné nástrahy v oblasti soukromí a bezpečnosti. Jedna anonymní osoba, která na projektu pracovala, dokonce robota Astra označila za „noční můru v oblasti soukromí,“ uvádí CNN.

Pomocník „na baterky“

Ve zveřejněných interních dokumentech firmy se také objevují názory, že by Astro potřeboval ještě pár měsíců vývoje. Jeho možné chyby totiž mohou v domácnosti napáchat velké škody, pokud například spadne ze schodů. Podle Přeučila ale v tomto ohledu nejde o nic neobvyklého.

„Navigace v prostředí, které je proměnlivé, je velmi obtížná. Všechny tyto systémy, které využívají metody umělé inteligence, nikdy nemají stoprocentní spolehlivost. Můžeme to vylepšovat, když systém působí v daném prostředí dostatečně dlouho, čímž se z něj učí a sbírá zkušenosti. Ačkoli nutno poznamenat, že to vyžaduje poměrně vysoký výpočetní výkon,“ upozorňuje vědec z ČVUT.

Otázkou je, zda se z domácích robotů od Amazonu může v dohledné době stát masový produkt. Nejspíš ne. Za prvé je to podle Přeučila kvůli ceně. Ta se sice může z pohledu uživatele zdát příliš vysoká, avšak vzhledem k tomu, co využité technologie potřebují, aby správně fungovaly, může být vlastně nedostatečná. Za druhé taky kvůli strachu lidí, že je skrz nevinně vyhlížející obrazovku sleduje zmiňovaný Velký bratr.