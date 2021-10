Socialistická senátorka chce rozdělit Amazon. Vadí jí praktiky firmy v Indii

Reuters přezkoumal tisíce interních dokumentů Amazonu a zjistil, že firma v Indii systematicky vytvářela napodobeniny a manipulovala s výsledky vyhledávání s cílem podpořit své vlastní soukromé značky. Indie je jedním z největších růstových trhů společnosti. Navíc se ukázalo, že přinejmenším v Indii bylo kopírování produktů a manipulace s výsledky vyhledávání součástí oficiální strategie firmy a že ji prověřovali nejméně dva vedoucí pracovníci.



Zjištění agentury Reuters vyvolalo kritiku Amazonu mezi americkými zákonodárci z obou politických stran. Demokratka Warrenová je dlouholetou kritičkou Amazonu a zpráva podle ní ukazuje, že společnost je ochotna a schopna upravovat svoji platformu tak, aby z toho měla prospěch a přitom okrádala malé podniky a podnikatele. „To je jeden z mnoha důvodů, proč ji musíme rozdělit,“ uvedla.

Senátorka za stát Massachusetts vyzvala k rozdělení Amazonu a dalších technologických gigantů už v roce 2019, kdy usilovala o kandidaturu na prezidentku. Od té doby Warrenová pokračuje v tlaku na firmy, jako je například právě Amazon.

Příliš velká firma

Zprávu agentury Reuters na sociálních sítích sdílel také republikánský poslanec Ken Buck. Podle něj se ukazuje, že Amazon se dopouští monopolních praktik, jako je falšování výsledků vyhledávání a upřednostňování vlastních produktů před konkurencí. Ještě více znepokojující je podle něj to, že je to v rozporu s tím, co tvrdil šéf Amazonu Jeff Bezos v Kongresu. „Amazon i Bezos musejí být pohnáni k odpovědnosti.“

Amazon na žádost o komentář uvedl, že obvinění jsou mylná a nepodložená. „Výsledky vyhledávání zobrazujeme na základě významu pro zákazníky, bez ohledu na to, zda jsou tyto produkty soukromými značkami nabízenými prodejci, anebo nejsou.“

Bezos loni při své výpovědi pod přísahou v podvýboru Kongresu uvedl, že firma zaměstnancům zakazuje využívat údaje o jednotlivých prodejcích, aby pomohla svým soukromým značkám. V roce 2019 jiný vedoucí pracovník Amazonu vypověděl, že firma nepoužívá tyto údaje k vytváření vlastních produktů ani nemění výsledky vyhledávání v jejich prospěch.

Dokumenty zkoumané agenturou Reuters však ukazují, jak tým firmy věnující se privátním značkám v Indii tajně využíval interní data indické divize ke kopírování produktů prodávaných jinými společnostmi a pak tyto zkopírované produkty nabízel na své platformě. Firma také v Indii podporovala prodej svých privátních značek, jako je AmazonBasic, úpravou výsledků vyhledávání tak, jak ukázala jedna strategická zpráva z roku 2016, aby se její produkty objevovaly na prvních dvou nebo třech místech ve výsledcích vyhledávání.

Skupina zastupující miliony indických obchodníků s kamennými prodejnami vyzvala vládu k zahájení vyšetřování praktik Amazonu. Indičtí obchodníci tvrdí, že zahraniční internetoví prodejci jako Amazon a Flipkart firmy Walmart se dopouštějí nekalých praktik, které poškozují menší firmy, což ale zahraniční giganti popírají.