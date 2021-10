Expo je v plném proudu, hostitelská země bere návštěvníky do budoucnosti

Pavilon SAE u hlavního náměstí Al Wal Plaza, kde se 1. října zahajovalo první arabské Expo, nelze minout. U vstupu se už během dopoledne tvoří fronty a ve večerních hodinách si návštěvníci na prohlídku musí počkat i několik desítek minut.

První část expozice začíná na první pohled rozpačitě, navršeným pískem a dunami. „Vítejte v poušti snů,“ hlásá obří nápis. Vysvětlení přichází vzápětí. Ve speciálním kině s 5D efekty se přehrává historie arabských emirátů. „I z malého zrnka písku lze vybudovat moderní a fungující místo, za relativně krátkou dobu,“ vypráví průvodkyně Mozhgan a konečně tak dostává smysl i poušť, která se nachází ihned za vstupem do pavilonu. Historie SAE a zvlášť Dubaje, je poměrně mladá, začala se psát v roce 1971.

Letecká společnost Emirates, která je jedním z partnerů Expa 2020 svoji expozici pojala interaktivně. „Vítejte a vydejte s námi do roku 2071,“ ujímá se českých hostů letuška Ilona v typickém oblečení. Původem je ze Srbska a češtinu hned poznala.

Cesta budoucností zde začíná semínkem - třpytivou koulí, kterou hned u vstupu návštěvník obdrží a s níž za doprovodu letušek a stewardů odemyká jednotlivá stanoviště.

Vědomostní kvíz testuje znalosti z letectví, robotická ruka předvádí, jak může být v letectví umělá inteligence užitečná. Virtuální let přenese návštěvníka do blízké budoucnosti, přesně do roku 2071, kdy se po nebi budou vznášet letadla bez pilotů, obsluhované roboty. Na závěr si pak každý může zkonstruovat vlastní virtuální letoun.

Pavilon Alif, pojmenovaný po prvních písmenech arabské abecedy, je trojlístek s nerezovými žebry profilu leteckého křídla odkazující rovněž na mobilitu. Expozice začíná v prvním patře, kam návštěvníka vyveze výtah. „Vítejte ve světě pohybu od počátků až do vzdálené budoucnosti a užijte si podívanou,“ obracejí se k příchozím průvodci na začátku expozice.

Všudypřítomné arabské nápisy, doprovázejí vystavené pergameny a dokumenty psané před několika tisíci lety. Průchod dál stráží trojice figurín arabských cestovatelů v nadživotní velikosti. Projekce pak ukazuje, jak se cestování a mobilita vyvíjí a podle pořadatelů má mystická atmosféra návštěvníka přimět k přemýšlení, jak se za posledních pár desítek let svět změnil.