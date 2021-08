Tesla pracuje na humanoidním robotovi, jenž zastane nudnou práci

„V zásadě to nejdřív bude řešit práci, která je nudná, opakující se a nebezpečná,“ uvedl Musk po krátkém tanečku performera v robotím převleku.



„Můžete s tím mluvit a říct: ‚Prosím, seber ten šroubek a připevni ho k autu pomocí tohoto klíče.‘ Robot by měl být schopný takový úkol vykonat. Nebo mu řeknete: ‚Prosím, jdi do obchodu a dones mi následující potraviny.‘ Takové věci, myslím, že dokážeme,“ přiblížil Musk způsoby využití svého produktu.



Diverzita problémů, které mohou nastat cestou pro mléko je tak velká, že ji nelze předem dost dobře postihnout. Libor Přeučil vedoucí laboratoře Inteligentní a mobilní robotiky na ČVUT

První prototyp by měl být hotový už příští rok. Konkrétní název zatím nemá. Společnost ho na svých stránkách představuje jako Tesla Bota, podle zpravodajského webu Verge je jeho kódové jméno uvnitř společnosti Optimus, což latinsky znamená „nejlepší“. Stejně se jmenuje i jeden z autobotů z fikce Transformers.



Podle Muska je celkem přirozené, že chce společnost Tesla vyrábějící samořiditelná auta využít vyvinuté technologie i jinde než jen na objektech se čtyřmi koly a jedním volantem. „Tesla je pravděpodobně největší světovou společností v oblasti robotiky. Naše auta jsou v podstatě napůl vnímaví roboti na kolech,“ nechal se slyšet Musk.

„S ohledem na všechny ty neurální sítě rozpoznávající svět a orientující se ve světě dává smysl toto vložit i do humanoidní podoby,“ dodal podnikatel. Tesla Bot má mít dokonce stejný počítačový čip jako mají samořiditelné automobily a bude se orientovat pomocí osmi kamer, kterými rovněž disponují vozidla společnosti.

Co se týče fyzických charakteristik robota, měl by měřit 173 centimetrů a vážit 57 kilogramů. Vlastní silou unese 20 kilogramů a uběhne až osm kilometrů v hodině. V rámci představení těchto vlastností Musk s trochou nadsázky v hlase zažehnával obavy ohledně možných hrozeb, které by humanoidní robot mohl představovat pro člověka.

„Budete před ním moct utéct a nejspíš ho i přemůžete,“ zavtipkoval si Musk. Robota rovněž označil za „přátelského“. Místo obličeje bude mít prototyp obrazovku, na níž se budou zobrazovat „užitečné informace“.

Golem bez šému

Zahraniční média upozorňují, že Muskovy sliby týkající se nových technologií a produktů jsou velmi často předimenzované. Miliardář, inženýr a vizionář v jedné osobě si často nastavuje termíny, které není schopen plnit. Musk prodává vizi dříve než dojde k jejímu zhmotnění v realitě, varuje například agentura Bloomberg. Proto je nejspíš potřeba brát jeho představení humanoidního robota s rezervou.



Nutno též poznamenat, že vývoj robotů, kteří by byli lidem podobní nejenom fyzickou skořápkou, ale též duševní, respektive softwarovou výplní této schránky, se během předešlých let ukázal jako extrémně náročný.

Zatímco science fiction žánr je už desítky let zaplněný roboty, kteří plánují podrobení lidstva, chladně kalkulují, pláčou, smějí se a sní, současná věda zatím nedokázala vyvinout umělou inteligenci, která by dokázala řešit víc než jen řadu předem definovaných a jasně stanovených úkolů.

V kultovním filmu Blade Runner z roku 1982 šlo pokročilé androidy od člověka poznat jen za pomoci psychologického testu.

Malý krůček pro člověka, velký krok pro robota

Elon Musk věří, že jeho robot bude schopný dojít na nákup potravin. Na první pohled jde o jednoduchý úkol, avšak pro robota je realita svým způsobem složitější. „Diverzita problémů, které mohou nastat cestou pro mléko, je tak velká, že ji nelze předem dost dobře postihnout,“ vysvětluje vedoucí laboratoře Inteligentní a mobilní robotiky na ČVUT Libor Přeučil.

„Umělá inteligence se dokáže naučit některým typovým situacím. Když je jim vystavena, učiní z nich úsudek a v příští, obdobné situaci se bude chovat podobně. To je princip strojového učení. Riziko spočívá v tom, že se systém nikdy předem nesetká se všemi situacemi, které mohou nastat. V případě cesty pro mléko by celá úloha začala tím, že by uživatel dal řečově povel, robot by musel porozumět řeči, interpretovat si ji, formalizovat zadání a následně si vytvořit plán činností, tedy posloupnost operací,“ vysvětluje vědec.

„Když se to velmi zjednoduší, plán by byl vzít si tašku, otevřít dveře, vyjet na ulici, dojít do obchodu, vzít mléko, postavit se do fronty, zaplatit a navigovat zpátky. Jenže u každého kroku se robot může setkat s něčím neočekávaným. Dveře mohou být zamčené, v cestě může překážet botník, chodník může být rozkopaný, robot může uklouznout a podobně,“ vypočítává Přeučil.

Navíc, jak uvádí odborník, konstrukce samořiditelného auta, v níž se chce Musk při tvorbě robotů inspirovat, je možná překvapivě o něco jednodušší než konstrukce humanoidních robotů.

„U humanoidu přibývají navíc oproti autonomnímu vozidlu mnohé inženýrské problémy. Takový robot bývá staticky nestabilní, je obtížné zajistit jej proti pádu. Jiným problémem může být zásobení takového robotu energií. V autě je poměrně výkonný agregát, který dokáže napájet počítače, motory. Spotřeba energie při složitých, rychlých výpočtech humanoidního robotu může být značná, lze tedy očekávat problém s operační dobou takového systému,“ říká Přeučil.