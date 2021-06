Zákazníkům Dioru a Vuittona bude při nákupech pomáhat umělá inteligence

Movití spotřebitelé si během pandemie zvykli nakupovat drahé výrobky prostřednictvím internetu, neměli však možnost výrobek vidět naživo, ani si jej vyzkoušet. Plynulý a rychlý online maloobchodní zážitek a zásoby včas a na správném místě tak pro tyto značky hrály během pandemie klíčovou roli, informovala agentura Bloomberg.

Podle Antonia Belloniho, jednatele společnosti LVMH, bylo posledních 18 měsíců transformačních a ukázalo potřebu co nejvíce využívat data. Dodal, že cílem spolupráce s Googlem je vytvořit zážitek během nakupování pro zákazníka co nejpříjemnější. Internetové stránky slibují zákazníkům značek společnosti nový personalizovaný nákupní zážitek. Partnerství LMVH a Google Cloud by mělo také lépe předpovídat poptávku a optimalizovat zásoby.

Umělá inteligence bude hrát roli v každé části provozu v koncernu LVMH, a to od vývoje produktu až po dodavatelský řetězec a stěžejní bude interakce mezi zaměstnanci a zákazníky, uvedly společnosti ve svém prohlášení.

„Toto nové, nevídané a významné partnerství se společností Google Cloud je odrazem našich vysokých ambicí v této oblasti,“ zmínil šéf LVMH Antonio Belloni. Kombinací našich nejlepších přístupů v našich průmyslových odvětvích nás posune o krok napřed ve využívání dat a umělé inteligence,“ dodal.

„Společně můžeme pomoci řídit budoucnost zákaznického zážitku v luxusním průmyslu,“ řekl Thomas Kurian, výkonný ředitel Google Cloud.

Smlouva má platit nejméně pět let a zahrnuje rovněž školení zaměstnanců LVMH od pracovníků společnosti Google Cloud. Partnerství se nejdříve zaměří na 15 nejlepších značek módního giganta, spolupráce s dalšími bude možná až později.