Nepřežije uhelka ani bastard. Bezpečnostní systém posílá lokomotivy do šrotu

Uhelky, čtyřkoláky nebo takzvané šestikoláky postupně míří do výslužby. Odchod elektrických lokomotiv vyráběných od šedesátých let minulého století urychlí povinné vybavení lokomotiv jednotným elektronickým zabezpečovacím systémem ETCS. Do těch starých se nevyplatí instalovat.