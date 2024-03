Kdo má v Evropě nejlepší vlaky, odhalil žebříček. Česko se stydět nemusí

Rostoucí důraz na udržitelnost a obavy z dopadů dopravy na životní prostředí způsobily, že stále více lidí volí k cestám mezi evropskými metropolemi železnici. Největší konkurencí jsou však pro vlaky v Evropě především nízkonákladové aerolinky. Noční vlak z Berlína do Curychu stojí kolem 160 eur (3 800 Kč) a cesta trvá přes 12 hodin. Let easyJet mezi oběma městy je mnohem rychlejší, a to i včetně letištní bezpečnosti, a stojí méně než polovinu. I tak roste počet těch, kteří k dopravě zvolí koleje.

Renesance evropské železnice je patrná z několika konkrétních kroků. V Evropě přibývá například nočních přímých linek, jimž dávají cestující přednost před letadly. Tento týden vyrazil z pražského hlavního nádraží nový přímý vlakový spoj belgicko-nizozemské společnosti European Sleeper spojující Prahu, Amsterdam a Brusel. Z Česka bude vlak zatím vyjíždět třikrát týdně. Rozšíření svého působení ohlašuje i společnost RegioJet, která zavádí přímé spojení českého hlavního města a ukrajinského Čopu.

Nové spoje zavádějí i další dopravci. Například rakouské dráhy ÖBB ve spolupráci s německým dopravcem Deutsche Bahn plánují provozovat noční linku mezi Berlínem a Paříží. Spoj bude od poloviny prosince jezdit tři dny v týdnu.

Loni v říjnu zahájily prodej jízdenek na dva vlaky s názvem Nightjet, které budou jezdit mezi Rakouskem a německým Hamburkem s novými lehátkovými a lůžkovými vozy.

Britský deník The Telegraph všechny tyto změny zaregistroval, a proto se jeho redaktoři před časem vydali na cesty po Evropě, aby okusili zážitek z jejich železnic. Po svých zážitcích sestavili žebříček deseti těch nejlepších.