Brusel, Amsterdam i ukrajinský Čop. Rozjely se nové přímé vlakové linky z Česka

„Jsme opravdu nadšeni, že spouštíme novou linku do Prahy necelý rok po spuštění naší první přímé linky z Bruselu do Berlína,“ řekl Elmer van Buuren, spoluzakladatel společnosti European Sleeper. Cílem společnosti je každý rok přidat novou trasu, aby mohla i nadále přispívat k integrovanější a udržitelnější evropské dopravní síti. „Jsme hrdí na to, že můžeme tyto nově skvělé destinace nabídnout cestujícím v Evropě i mimo ni,“ doplnil.

Cena jízdenky v sedačkovém oddílu ve spoji European Sleeper začíná na 49 eurech (1 240 Kč), místo s lehátkem v kupé pak začíná na 79 eurech (zhruba 2 000 Kč).

Z Česka bude vlak do Amsterdamu a Bruselu vyjíždět vždy v úterý, ve čtvrtek a v neděli. Pražské hlavní nádraží vlak opustí v 18:04 večer večer, do Bruselu dorazí v 9:27 dopoledne.

European Sleeper spojuje Prahu, Amsterdam a Brusel. (25. března 2024) | foto: European Sleeper

Cestující mají možnost z Bruselu cestovat i do dalších metropolí. „Cesta vlakem z Bruselu trvá do Londýna, Paříže, Amsterdamu a Kolína nad Rýnem méně než dvě hodiny. K posílení našich ambicí být trvale udržitelnou destinací je zapotřebí dostupné cestování vlakem. Proto je rozšíření našich nočních vlakových spojů klíčové,“ uvedl šéf organizace Visit Brussels Patrick Bontinck.

RegioJet nově zamíří do Čopu

Rozšíření mezinárodního působení ohlásila i společnost RegioJet. Od středy budou moci cestující využít přímého vlakového spojení do ukrajinského Čopu.

„Nové spojení Praha–Košice–Čop bude vedle linky Praha–Přemyšl další alternativou, jak cestovat bez přestupu pohodlným nočním spojem až na ukrajinskou hranici s možností přestupu na spoje ukrajinských železnic. Největší výhodou tohoto spojení je snadné překročení hranice mezi Slovenskem a Ukrajinou, kdy není nutné jako v případě autobusů čekat v několikahodinových kolonách na hranicích, které znamenají nevyzpytatelné prodloužení jízdní doby,“ uvedla společnost.

Odjezd prvního vlaku směrem do Čopu je naplánován na 21.52 hodin večer. Spoj do Košic dorazí po šesté hodině ranní, do Čopu pak v 10.35 místního času.

„Nově zavedené přímé spojení nabídne cestujícím výběr mezi pohodlnými lůžkovými a sedačkovými vozy, což umožní každému vybrat si svůj ideální způsob cestování. Kapacita bude na začátku 3 vozy. V prodeji jsou 2 lůžkové vozy s třídami Lůžko, Lůžko ženy a Lůžko vlastní kupé. Současně na každém spoji pojede jeden sedačkový vůz ve třídě Standard,“ informovala společnost.

Ceny jízdenek se pohybují od 459 Kč za sedačku nebo od 740 Kč za lůžko. Vlak do Čopu bude jezdit denně.